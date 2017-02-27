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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 вер, 2019 22:10
zРадио написав:
Читал сегодня другую конспирологию - Saudi Aramco до конца года собиралась на IPO с ожидаемой оценкой между 1 и 2 трлн долларов. И произошедшая атака - это старания либо не пустить такой огромный денежный пылесос на открытый рынок капитала (что будет неизбежно оттягивать деньги от уже публичных нефтегазовых гигантов), либо купить его акции дешевле, чем они действительно стоят.
Поглядим, изменятся ли планы на IPO, и что будет с капой компании
Китайцы часом там не стояли первыми на покупку акций ?
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Додано: Пон 16 вер, 2019 22:16
Сегодня статистика по Китаю вышла.
Вообще печаль.
Индекс промышленного производства +4,4% в августе г/г
Это минимум за 17 лет.
Там еще и инвестиции в основное производство всего +5% это вообще мало
Живите своим умом!
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Додано: Пон 16 вер, 2019 22:20
zzzzzz написав:
Индекс промышленного производства +4,4% в августе г/г
про аЙті чи штучний інтелект є згадки?
в китайців ціль - до 2022 переплюнути піндасів по цих векторах
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