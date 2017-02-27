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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2107210821092110

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 359
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
94
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:10

  zРадио написав:
Читал сегодня другую конспирологию - Saudi Aramco до конца года собиралась на IPO с ожидаемой оценкой между 1 и 2 трлн долларов. И произошедшая атака - это старания либо не пустить такой огромный денежный пылесос на открытый рынок капитала (что будет неизбежно оттягивать деньги от уже публичных нефтегазовых гигантов), либо купить его акции дешевле, чем они действительно стоят.

Поглядим, изменятся ли планы на IPO, и что будет с капой компании


Китайцы часом там не стояли первыми на покупку акций ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:16

Сегодня статистика по Китаю вышла.
Вообще печаль.
Индекс промышленного производства +4,4% в августе г/г

Это минимум за 17 лет.

Там еще и инвестиции в основное производство всего +5% это вообще мало
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Индекс промышленного производства +4,4% в августе г/г


про аЙті чи штучний інтелект є згадки?
в китайців ціль - до 2022 переплюнути піндасів по цих векторах
+50грн !
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