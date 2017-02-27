Додано: Пон 16 вер, 2019 23:46

Alex2007 написав: амнистирую серый капиталишко и всё - откроется громаднейший океан возможностей вкладывания и экономика расцветет. амнистирую серый капиталишко и всё - откроется громаднейший океан возможностей вкладывания и экономика расцветет.

Ха, еще придумали доносы на коррупционеров для издевки. Как будто этих коррупционеров в Украине все не знают и в газетах журнальцы про них каждый день не пишут ? Смешно. На сколько я знаю - в Украине продаются все должности - любые, где более или менее можно что-то "скоррупционить". Так что брать можно любого чиновника - на такой должности. Аналогично про инвестиции - у нас коррупция и управляют страной мягко говоря бездарные воры. На должности ставят племянников, зятьев,и даже любовниц и внуков - и говорят - "пусть учатся". А то что бездарного учить дорого и глупо - и даже безрезультатно ? Умные воры воруют в прибылей, а не так как у нас - с убытков, которые наносят стране. У меня есть версия, маловероятная, но.... А может это загон населения Украины в гривну ? ПЕРЕД дефолтом ? Такой вариант имеет право тоже учитываться.