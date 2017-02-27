zРадио написав: Читал сегодня другую конспирологию - Saudi Aramco до конца года собиралась на IPO с ожидаемой оценкой между 1 и 2 трлн долларов. И произошедшая атака - это старания либо не пустить такой огромный денежный пылесос на открытый рынок капитала (что будет неизбежно оттягивать деньги от уже публичных нефтегазовых гигантов), либо купить его акции дешевле, чем они действительно стоят.
Поглядим, изменятся ли планы на IPO, и что будет с капой компании
Китайцы часом там не стояли первыми на покупку акций ?
Dobrofey написав:Дошло до того, что власть уже хочет втюхивать ОВГЗ населению
так еще в советском союзе после революции народу зарплату выдавали ОВГЗ , потом выплачивали по очень хитрому графику через много лет какие-то копейки . Так что ОВГЗ - народу это не новость . В остальном согласен.
В місці видачі зарплати стояв "активіст" по облігаціях, розписувалися в двох відлмостях - що отримав зарплату і що придбав облігації. Для тих, хто не хотів облігацій, - безкоштовна "путьовка" на виправлення в далекі краї.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
zРадио написав: Читал сегодня другую конспирологию - Saudi Aramco до конца года собиралась на IPO с ожидаемой оценкой между 1 и 2 трлн долларов. И произошедшая атака - это старания либо не пустить такой огромный денежный пылесос на открытый рынок капитала (что будет неизбежно оттягивать деньги от уже публичных нефтегазовых гигантов), либо купить его акции дешевле, чем они действительно стоят.
Поглядим, изменятся ли планы на IPO, и что будет с капой компании
Китайцы часом там не стояли первыми на покупку акций ?
А вот и новости - уменьшение оценки на $300 млрд, или перенос IPO.
Относительно потенциальных покупателей - не скажу, не в курсе. Но вообще китайцам интересны "tangible assets" - они об этом не раз заявляли, да и скупили уже половину Африки...
https://markets.businessinsider.com/com ... 1028527291 Saudi officials want to value the company at $2 trillion, but other bankers and even Aramco executives say that the company should be valued lower, roughly $1.5 trillion, according to the WSJ. After the attack, officials and advisers say that Aramco may need to be discounted further, to the tune of $300 billion, it found.
Alex2007 написав:амнистирую серый капиталишко и всё - откроется громаднейший океан возможностей вкладывания и экономика расцветет.
Ха, еще придумали доносы на коррупционеров для издевки. Как будто этих коррупционеров в Украине все не знают и в газетах журнальцы про них каждый день не пишут ? Смешно. На сколько я знаю - в Украине продаются все должности - любые, где более или менее можно что-то "скоррупционить". Так что брать можно любого чиновника - на такой должности. Аналогично про инвестиции - у нас коррупция и управляют страной мягко говоря бездарные воры. На должности ставят племянников, зятьев,и даже любовниц и внуков - и говорят - "пусть учатся". А то что бездарного учить дорого и глупо - и даже безрезультатно ? Умные воры воруют в прибылей, а не так как у нас - с убытков, которые наносят стране. У меня есть версия, маловероятная, но.... А может это загон населения Украины в гривну ? ПЕРЕД дефолтом ? Такой вариант имеет право тоже учитываться.