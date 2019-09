Додано: Пон 16 вер, 2019 23:09

tumos написав: zРадио написав:

Читал сегодня другую конспирологию - Saudi Aramco до конца года собиралась на IPO с ожидаемой оценкой между 1 и 2 трлн долларов. И произошедшая атака - это старания либо не пустить такой огромный денежный пылесос на открытый рынок капитала (что будет неизбежно оттягивать деньги от уже публичных нефтегазовых гигантов), либо купить его акции дешевле, чем они действительно стоят.



Китайцы часом там не стояли первыми на покупку акций ?

А вот и новости - уменьшение оценки на $300 млрд, или перенос IPO.Относительно потенциальных покупателей - не скажу, не в курсе. Но вообще китайцам интересны "tangible assets" - они об этом не раз заявляли, да и скупили уже половину Африки...Saudi officials want to value the company at $2 trillion, but other bankers and even Aramco executives say that the company should be valued lower, roughly $1.5 trillion, according to the WSJ.