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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2108210921102111>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 359
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
94
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:10

  zРадио написав:
Читал сегодня другую конспирологию - Saudi Aramco до конца года собиралась на IPO с ожидаемой оценкой между 1 и 2 трлн долларов. И произошедшая атака - это старания либо не пустить такой огромный денежный пылесос на открытый рынок капитала (что будет неизбежно оттягивать деньги от уже публичных нефтегазовых гигантов), либо купить его акции дешевле, чем они действительно стоят.

Поглядим, изменятся ли планы на IPO, и что будет с капой компании


Китайцы часом там не стояли первыми на покупку акций ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:16

Сегодня статистика по Китаю вышла.
Вообще печаль.
Индекс промышленного производства +4,4% в августе г/г

Это минимум за 17 лет.

Там еще и инвестиции в основное производство всего +5% это вообще мало
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Индекс промышленного производства +4,4% в августе г/г


про аЙті чи штучний інтелект є згадки?
в китайців ціль - до 2022 переплюнути піндасів по цих векторах
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:42

  yama написав:
  Dobrofey написав:Дошло до того, что власть уже хочет втюхивать ОВГЗ населению
так еще в советском союзе после революции народу зарплату выдавали ОВГЗ , потом выплачивали по очень хитрому графику через много лет какие-то копейки . Так что ОВГЗ - народу это не новость . В остальном согласен.

В місці видачі зарплати стояв "активіст" по облігаціях, розписувалися в двох відлмостях - що отримав зарплату і що придбав облігації. Для тих, хто не хотів облігацій, - безкоштовна "путьовка" на виправлення в далекі краї.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:56

Руда опять подорожала


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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 23:09

  tumos написав:
  zРадио написав:
Читал сегодня другую конспирологию - Saudi Aramco до конца года собиралась на IPO с ожидаемой оценкой между 1 и 2 трлн долларов. И произошедшая атака - это старания либо не пустить такой огромный денежный пылесос на открытый рынок капитала (что будет неизбежно оттягивать деньги от уже публичных нефтегазовых гигантов), либо купить его акции дешевле, чем они действительно стоят.

Поглядим, изменятся ли планы на IPO, и что будет с капой компании


Китайцы часом там не стояли первыми на покупку акций ?


А вот и новости - уменьшение оценки на $300 млрд, или перенос IPO.

Относительно потенциальных покупателей - не скажу, не в курсе. Но вообще китайцам интересны "tangible assets" - они об этом не раз заявляли, да и скупили уже половину Африки...

https://markets.businessinsider.com/com ... 1028527291
Saudi officials want to value the company at $2 trillion, but other bankers and even Aramco executives say that the company should be valued lower, roughly $1.5 trillion, according to the WSJ. After the attack, officials and advisers say that Aramco may need to be discounted further, to the tune of $300 billion, it found.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 23:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:амнистирую серый капиталишко и всё - откроется громаднейший океан возможностей вкладывания и экономика расцветет.

Ха, еще придумали доносы на коррупционеров для издевки. Как будто этих коррупционеров в Украине все не знают и в газетах журнальцы про них каждый день не пишут ? Смешно. На сколько я знаю - в Украине продаются все должности - любые, где более или менее можно что-то "скоррупционить". Так что брать можно любого чиновника - на такой должности. Аналогично про инвестиции - у нас коррупция и управляют страной мягко говоря бездарные воры. На должности ставят племянников, зятьев,и даже любовниц и внуков - и говорят - "пусть учатся". А то что бездарного учить дорого и глупо - и даже безрезультатно ? Умные воры воруют в прибылей, а не так как у нас - с убытков, которые наносят стране. У меня есть версия, маловероятная, но.... А может это загон населения Украины в гривну ? ПЕРЕД дефолтом ? Такой вариант имеет право тоже учитываться.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 00:13

  Alex2007 написав:
  Ser Fil написав:Макроэкономические показатели абсолютно не соответствуют ни нынешним монетарным прогнозам НБУ (которые согласованы с МВФ), ни широко разрекламированным показателям которые собираются реализовать в правительстве Гончарука.
Курс доллара в этой бумаге рассчитан исходя из 28,3 при 25.2 по нынешним расчетам НБУ, а это значит что доходная часть бюджета завышена как минимум на 5%.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Откуда ребята с того сайта взяли 25.2? Впервые слышу об этой цифре. Чей-то слив инсайда или вброс?

Сайт явно ангажированный. Читать не стоит.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 17 вер, 2019 00:18, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 00:17

  Libo написав:
  ЛАД написав:Интересно, почему при таком сильном росте нефти рубль укрепился не особо - нефть выросла с 60 до 69, а рубль с 64,4 до 63,9.


Когда начнут бомбить Иран, ОПЕК отменит ограничения на добычу, США разморозят стратегические резервы, простимулируют сланцевиков и мир утонет в нефти. Поганой пида-рашке с её рублем кирдык. 8)

Есть ещё такой вариант.
Когда начнут бомбить Иран, США ведут запрет на экспорт нефти. Цены на нефть ту зе мун. Европа, Китай, Индия в глубоком кризисе. РФ навариться немного , а в США нефть своя и Грейт эгейн, т.к. конкуренты все в .опе. :)
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 00:27

  Alex2007 написав:посмотрел я видео про амнистию от Э.Наймана, к-рую тут намедни выкладывали и других товарищей.
Он (и не только он) говорят, что якобы деньги, которые достанут из "матрацев" и добровольно амнистируют, буквально сразу начнут работать - возникает вопрос - а что этим деньгам мешает "высунуться" и работать прямо сейчас?
.....

Очень много таких нелегализованных денег у чиновников (коррупционеров).
Они никогда не работали, а только брали большие взятки/откаты и просто не знают, куда эти деньги пристроить и что с ними делать, кроме как пробухать или потратить на любовниц или Мальдивы.
Если вложат в ОВГЗ, то хоть государство воспользуется (дай бог, чтобы с толком).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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