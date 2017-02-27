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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2108210921102111

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 359
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
94
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 00:38

  Alex2007 написав:.......
А по поводу нефтИ мне так и непонятно - дорогая нефть - это хорошо или плохо для Украины. Раньше, помнится "дешевая нефть - дешевый руб - дешевая гривна" и наоборот. Это в силе или цена нефти - уже малозначимый фактор?

Зависимость более сложная. Дорогая нефть (и, соответственно, дорогой газ) для нас плохо. Но, с другой стороны, при дорогой нефти обычно дорожает и другое сырьё (руда, металлы, продовольствие), что нам выгодно.
Общий эффект предсказать трудно - смотря что подорожает сильнее.
Связь гривни с рублём не исчезла, но сильно ослабла из-за уменьшения доли РФ во внешторгобороте.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 00:39

  Alex2007 написав:...Он (и не только он) говорят, что якобы деньги, которые достанут из "матрацев" и добровольно амнистируют, буквально сразу начнут работать - возникает вопрос - а что этим деньгам мешает "высунуться" и работать прямо сейчас?. Может потому что особо некуда вкладывать деньги в Украине или люди в принципе стремаются эти деньги куда-то вкладывать, кроме как валюта/бетон/металлы/....

Например, вот я очень бы хотел купить каких-то украинских акций - так я понимаю сейчас туда вообще лучше не соваться. (Почему этот рынок не развивается?)...


было у меня немного акций разных предприятий - потом пришёл squeeze-out и сказал: теперь это наше. Вот такая она защита инвесторв и частной собственности :twisted:
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 00:50

  ЛАД написав:
  Alex2007 написав:.......
А по поводу нефтИ мне так и непонятно - дорогая нефть - это хорошо или плохо для Украины. Раньше, помнится "дешевая нефть - дешевый руб - дешевая гривна" и наоборот. Это в силе или цена нефти - уже малозначимый фактор?

Зависимость более сложная. Дорогая нефть (и, соответственно, дорогой газ) для нас плохо. Но, с другой стороны, при дорогой нефти обычно дорожает и другое сырьё (руда, металлы, продовольствие), что нам выгодно.
Общий эффект предсказать трудно - смотря что подорожает сильнее.
Связь гривни с рублём не исчезла, но сильно ослабла из-за уменьшения доли РФ во внешторгобороте.


Коммоды растут скопом на росте промышленного спроса, сопровождающего рост экономики. А у нас тут снижение производства нефти, и только. Поэтому ожидать роста цен на ЖРС и металлы, вероятно, не стоит
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 00:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В бюджете интересна цифра расходов на РНБО(остальное в пределах нормы):

Выросла до 28,2 млрд грн, тогда как в 18-19гг не дотягивала и до 0,2млрд.

Интересно что будет делать бывший министр финансов с 1млрд$?)) Уж не VRI-ли тарить?

Ещё вот по нефти:
11 сентября кто-то жирно вложился в лонги по жиже на Московской бирже.
Второе явление неизвестных инсайдеров.

https://investbrothers.ru/2019/09/11/ta ... nke-nefti/

Вообще это не обязательно значит, что кацапы приложились(хотя и не отрицает обратного).
С точки зрения ястребиного крыла в США - идеальное casus belli: Иран дронов направил, а россияне профинансировали. Ну по крайней мере для обывателей сойдёт, а то что и дроны и деньги совсем из других источников могут оказаться(выгодополучателей можно найти достаточно), это уже такое...
у Саддама тоже не нашли чего-то там.
Ut sementem feceris, ita et metes
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