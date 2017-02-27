Alex2007 написав:....... А по поводу нефтИ мне так и непонятно - дорогая нефть - это хорошо или плохо для Украины. Раньше, помнится "дешевая нефть - дешевый руб - дешевая гривна" и наоборот. Это в силе или цена нефти - уже малозначимый фактор?
Зависимость более сложная. Дорогая нефть (и, соответственно, дорогой газ) для нас плохо. Но, с другой стороны, при дорогой нефти обычно дорожает и другое сырьё (руда, металлы, продовольствие), что нам выгодно. Общий эффект предсказать трудно - смотря что подорожает сильнее. Связь гривни с рублём не исчезла, но сильно ослабла из-за уменьшения доли РФ во внешторгобороте.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Alex2007 написав:...Он (и не только он) говорят, что якобы деньги, которые достанут из "матрацев" и добровольно амнистируют, буквально сразу начнут работать - возникает вопрос - а что этим деньгам мешает "высунуться" и работать прямо сейчас?. Может потому что особо некуда вкладывать деньги в Украине или люди в принципе стремаются эти деньги куда-то вкладывать, кроме как валюта/бетон/металлы/....
Например, вот я очень бы хотел купить каких-то украинских акций - так я понимаю сейчас туда вообще лучше не соваться. (Почему этот рынок не развивается?)...
было у меня немного акций разных предприятий - потом пришёл squeeze-out и сказал: теперь это наше. Вот такая она защита инвесторв и частной собственности
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Alex2007 написав:....... А по поводу нефтИ мне так и непонятно - дорогая нефть - это хорошо или плохо для Украины. Раньше, помнится "дешевая нефть - дешевый руб - дешевая гривна" и наоборот. Это в силе или цена нефти - уже малозначимый фактор?
Зависимость более сложная. Дорогая нефть (и, соответственно, дорогой газ) для нас плохо. Но, с другой стороны, при дорогой нефти обычно дорожает и другое сырьё (руда, металлы, продовольствие), что нам выгодно. Общий эффект предсказать трудно - смотря что подорожает сильнее. Связь гривни с рублём не исчезла, но сильно ослабла из-за уменьшения доли РФ во внешторгобороте.
Коммоды растут скопом на росте промышленного спроса, сопровождающего рост экономики. А у нас тут снижение производства нефти, и только. Поэтому ожидать роста цен на ЖРС и металлы, вероятно, не стоит
Вообще это не обязательно значит, что кацапы приложились(хотя и не отрицает обратного). С точки зрения ястребиного крыла в США - идеальное casus belli: Иран дронов направил, а россияне профинансировали. Ну по крайней мере для обывателей сойдёт, а то что и дроны и деньги совсем из других источников могут оказаться(выгодополучателей можно найти достаточно), это уже такое... у Саддама тоже не нашли чего-то там.
Ut sementem feceris, ita et metes RES(Дело) PUBLICA(Общее)