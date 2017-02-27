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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2108210921102111

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 359
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
94
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 07:28

  zРадио написав:......
Коммоды растут скопом на росте промышленного спроса, сопровождающего рост экономики. А у нас тут снижение производства нефти, и только. Поэтому ожидать роста цен на ЖРС и металлы, вероятно, не стоит

Согласен.
Остаётся надеяться, что рост нефти, как пишет zzzzzz, ненадолго.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 07:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Похоже, один из саудовских дронов сбился с курса и случайно упал на дом Гонтаревой:
Будинок колишньої глави Національного банку України Валерії Гонтаревої під Києвом згорів у ніч на 17 вересня.
Джерело: Facebook-сторінка Владислава Рашкован:
https://www.facebook.com/vladyslav.rash ... 0531055712
Dobrofey
 
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