Согласен.
Остаётся надеяться, что рост нефти, как пишет zzzzzz, ненадолго.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 вер, 2019 07:28
Согласен.
Остаётся надеяться, что рост нефти, как пишет zzzzzz, ненадолго.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 17 вер, 2019 07:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Похоже, один из саудовских дронов сбился с курса и случайно упал на дом Гонтаревой:
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