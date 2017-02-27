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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2108210921102111

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 359
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
94
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 07:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Похоже, один из саудовских дронов сбился с курса и случайно упал на дом Гонтаревой:
Будинок колишньої глави Національного банку України Валерії Гонтаревої під Києвом згорів у ніч на 17 вересня.
Джерело: Facebook-сторінка Владислава Рашкован:
https://www.facebook.com/vladyslav.rash ... 0531055712
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:05

  ЛАД написав:
  Alex2007 написав:посмотрел я видео про амнистию от Э.Наймана, к-рую тут намедни выкладывали и других товарищей.
Он (и не только он) говорят, что якобы деньги, которые достанут из "матрацев" и добровольно амнистируют, буквально сразу начнут работать - возникает вопрос - а что этим деньгам мешает "высунуться" и работать прямо сейчас?
.....

Очень много таких нелегализованных денег у чиновников (коррупционеров).
Они никогда не работали, а только брали большие взятки/откаты и просто не знают, куда эти деньги пристроить и что с ними делать, кроме как пробухать или потратить на любовниц или Мальдивы.
Если вложат в ОВГЗ, то хоть государство воспользуется (дай бог, чтобы с толком).


Я вас умоляю. 20 лет знали, а сейчас не знают?
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:09

Утренние заголовки.

Киев обсуждает вопрос Приватбанка с Коломойским
https://www.ft.com/content/beddb1cc-d88 ... 216ebe1f17

Неизвестные сожгли под Киевом,дом экс главы НБУ Гонтаревой
https://nv.ua/ukraine/events/sozhgli-do ... 43139.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:16

  Moneta написав:
  ЛАД написав:......
Очень много таких нелегализованных денег у чиновников (коррупционеров).
Они никогда не работали, а только брали большие взятки/откаты и просто не знают, куда эти деньги пристроить и что с ними делать, кроме как пробухать или потратить на любовниц или Мальдивы.
Если вложат в ОВГЗ, то хоть государство воспользуется (дай бог, чтобы с толком).


Я вас умоляю. 20 лет знали, а сейчас не знают?

Они и 20 лет не знали. Во всяком случае, большинство.
Более умные обращались к коммерсам с просьбой пристроить. Максимум, на что хватало соображения у самих - недвига.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:16

  Alex2007 написав:посмотрел я видео про амнистию от Э.Наймана, к-рую тут намедни выкладывали и других товарищей.
Он (и не только он) говорят, что якобы деньги, которые достанут из "матрацев" и добровольно амнистируют, буквально сразу начнут работать - возникает вопрос - а что этим деньгам мешает "высунуться" и работать прямо сейчас?. Может потому что особо некуда вкладывать деньги в Украине или люди в принципе стремаются эти деньги куда-то вкладывать, кроме как валюта/бетон/металлы/....

Например, вот я очень бы хотел купить каких-то украинских акций - так я понимаю сейчас туда вообще лучше не соваться. (Почему этот рынок не развивается?)
А вот амнистирую серый капиталишко и всё - откроется громаднейший океан возможностей вкладывания и экономика расцветет. Только лишь амнистируйся :lol: И почему, раз, они такие умные не сделают ставку 0%, ну ладно под 1% (под 1% предложение еще можно рассмотреть только лишь чтоб потом никто не дергал, будь-то на каком-нибудь онлайн-обмене валюты или при стОящей покупке, но только без схемы с ОВГЗ и обязательным отлёживанием в банках :D ), а 5-10% похоже на гопстоп посреди дня

ПС. Я думаю нужно админам какую-то отдельную тему по "налоговую амнистию" создавать, а то возникает/возникнет куча вопросов и тут как-бы непрофильно.

---------
А по поводу нефтИ мне так и непонятно - дорогая нефть - это хорошо или плохо для Украины. Раньше, помнится "дешевая нефть - дешевый руб - дешевая гривна" и наоборот. Это в силе или цена нефти - уже малозначимый фактор?


Очень грамотная постановка вопроса! Также писал об этом. Это фирташ боялся налоговой, скупая облгазы? Или ахметка, скупая обленерго? Или Петя - телеканалы? Или Беня, Косюк, Пинчук.... А сейчас возьмут и отслюнявят 5% чтобы любой барышевский суд их обул?

Нет, это налог на маленьких куркулей и заробитчан, с пачкой-другой-третей твердой валюты. Которые всю жизнь копили на недвижимость/движимость. Но никак не на офшорных хозяев.
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Dobrofey написав:Похоже, один из саудовских дронов сбился с курса и случайно упал на дом Гонтаревой:
А мне кажется всё как раз наоборот , один долетел до цели , а остальные сбились с дороги.
Гурман
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Щановні форумчани, прошу прочитати інформацію за посиланнями
http://tvoemisto.tv/news/sogodni_u_lvov ... 03098.html
http://tvoemisto.tv/news/lvivyan_prosya ... 02454.html
Впевнений, що багатьом не треба розказувати хто такі Тетяна і Левко Скопи, і скільки вони важать хоча б для культури і образотворчого мистецтва України...
Вчора вдалося зібрати 630 тис, але цього замало...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:45

  zzzzzz написав:Утренние заголовки.

Киев обсуждает вопрос Приватбанка с Коломойским
https://www.ft.com/content/beddb1cc-d88 ... 216ebe1f17

Неизвестные сожгли под Киевом,дом экс главы НБУ Гонтаревой
https://nv.ua/ukraine/events/sozhgli-do ... 43139.html

Чого слід було очікувати. Чи хтось вірив в інше при ЗЕвладі?
Кучерявому абсолютно не потрібна тут конкуренція і англійське право. Тим більше іноземні інвестиції які будуть захищатись законом. Йому потрібна контрольована анархія та ручні суди. А ще потрібно щоб було із кого "доїти" тому "плюшок" народу підкинуть в будь-якому випадку.
Як на мене новина не на користь гривні. Але щоб її відіграли потрібно ще трохи часу.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:59

ЛАД

О деньгах чиновников. Работаю в сфере недвижимости. Они и сейчас покупают, несмотря на электронные декларации. Просто находят знакомых. Иногда выстраивают сложные схемы. Типа покупатель ФОП, подписант еще кто-то другой по доверенности. Попробуй отследи
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...хммм, палало у Гонтаревої...
- цікавіше буде, як запалає рошенівська фабрика..... - а ще краще, як запалає його зад!

.... вже скоро - не перемикайте!©®™ :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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