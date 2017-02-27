Alex2007 написав:посмотрел я видео про амнистию от Э.Наймана, к-рую тут намедни выкладывали и других товарищей. Он (и не только он) говорят, что якобы деньги, которые достанут из "матрацев" и добровольно амнистируют, буквально сразу начнут работать - возникает вопрос - а что этим деньгам мешает "высунуться" и работать прямо сейчас? .....
Очень много таких нелегализованных денег у чиновников (коррупционеров). Они никогда не работали, а только брали большие взятки/откаты и просто не знают, куда эти деньги пристроить и что с ними делать, кроме как пробухать или потратить на любовниц или Мальдивы. Если вложат в ОВГЗ, то хоть государство воспользуется (дай бог, чтобы с толком).
ЛАД написав:...... Очень много таких нелегализованных денег у чиновников (коррупционеров). Они никогда не работали, а только брали большие взятки/откаты и просто не знают, куда эти деньги пристроить и что с ними делать, кроме как пробухать или потратить на любовниц или Мальдивы. Если вложат в ОВГЗ, то хоть государство воспользуется (дай бог, чтобы с толком).
Я вас умоляю. 20 лет знали, а сейчас не знают?
Они и 20 лет не знали. Во всяком случае, большинство. Более умные обращались к коммерсам с просьбой пристроить. Максимум, на что хватало соображения у самих - недвига.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Alex2007 написав:посмотрел я видео про амнистию от Э.Наймана, к-рую тут намедни выкладывали и других товарищей. Он (и не только он) говорят, что якобы деньги, которые достанут из "матрацев" и добровольно амнистируют, буквально сразу начнут работать - возникает вопрос - а что этим деньгам мешает "высунуться" и работать прямо сейчас?. Может потому что особо некуда вкладывать деньги в Украине или люди в принципе стремаются эти деньги куда-то вкладывать, кроме как валюта/бетон/металлы/....
Например, вот я очень бы хотел купить каких-то украинских акций - так я понимаю сейчас туда вообще лучше не соваться. (Почему этот рынок не развивается?) А вот амнистирую серый капиталишко и всё - откроется громаднейший океан возможностей вкладывания и экономика расцветет. Только лишь амнистируйся И почему, раз, они такие умные не сделают ставку 0%, ну ладно под 1% (под 1% предложение еще можно рассмотреть только лишь чтоб потом никто не дергал, будь-то на каком-нибудь онлайн-обмене валюты или при стОящей покупке, но только без схемы с ОВГЗ и обязательным отлёживанием в банках ), а 5-10% похоже на гопстоп посреди дня
ПС. Я думаю нужно админам какую-то отдельную тему по "налоговую амнистию" создавать, а то возникает/возникнет куча вопросов и тут как-бы непрофильно.
--------- А по поводу нефтИ мне так и непонятно - дорогая нефть - это хорошо или плохо для Украины. Раньше, помнится "дешевая нефть - дешевый руб - дешевая гривна" и наоборот. Это в силе или цена нефти - уже малозначимый фактор?
Очень грамотная постановка вопроса! Также писал об этом. Это фирташ боялся налоговой, скупая облгазы? Или ахметка, скупая обленерго? Или Петя - телеканалы? Или Беня, Косюк, Пинчук.... А сейчас возьмут и отслюнявят 5% чтобы любой барышевский суд их обул?
Нет, это налог на маленьких куркулей и заробитчан, с пачкой-другой-третей твердой валюты. Которые всю жизнь копили на недвижимость/движимость. Но никак не на офшорных хозяев.
Чого слід було очікувати. Чи хтось вірив в інше при ЗЕвладі? Кучерявому абсолютно не потрібна тут конкуренція і англійське право. Тим більше іноземні інвестиції які будуть захищатись законом. Йому потрібна контрольована анархія та ручні суди. А ще потрібно щоб було із кого "доїти" тому "плюшок" народу підкинуть в будь-якому випадку. Як на мене новина не на користь гривні. Але щоб її відіграли потрібно ще трохи часу.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
О деньгах чиновников. Работаю в сфере недвижимости. Они и сейчас покупают, несмотря на электронные декларации. Просто находят знакомых. Иногда выстраивают сложные схемы. Типа покупатель ФОП, подписант еще кто-то другой по доверенности. Попробуй отследи