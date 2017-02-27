.... ану не офтопити!
- а тим часом у найкультурнішшому, найяскравішшому,
найчарівнішшому місті Лева - курс танцює так 68/77
.... все йде по плану!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 вер, 2019 09:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
.... ану не офтопити!
- а тим часом у найкультурнішшому, найяскравішшому,
найчарівнішшому місті Лева - курс танцює так 68/77
.... все йде по плану!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 17 вер, 2019 10:01
просьба ко всем вменяемым, не цитируйте и не отвечайте на посты балаболов, которым не куй делать - валютная ветка.
а шо делать?
Додано: Вів 17 вер, 2019 10:39
Пока что гривна не реагирует на Бенино фаер-шоу. Посмотрим на аукцион...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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