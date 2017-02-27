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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2109211021112112

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 359
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
94
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

.... ану не офтопити! :mrgreen:
- а тим часом у найкультурнішшому, найяскравішшому,
найчарівнішшому місті Лева - курс танцює так 68/77
.... все йде по плану! :wink: :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:01

просьба ко всем вменяемым, не цитируйте и не отвечайте на посты балаболов, которым не куй делать - валютная ветка.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:39

Пока что гривна не реагирует на Бенино фаер-шоу. Посмотрим на аукцион...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:44

Эх, такая сделка сорвалась )))

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Живите своим умом!
zzzzzz
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