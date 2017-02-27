.... ану не офтопити! - а тим часом у найкультурнішшому, найяскравішшому, найчарівнішшому місті Лева - курс танцює так 68/77 .... все йде по плану!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
viktor_palchyk написав:Ринок землі буде. І долар буде від 25 і вище. І люди будуть мати можливість продавати землю за ринковою ціною. Тому в деяких моментах Ви не помилилися ВСЕ ПО ПЛАНУ
Цікава постановка питання... «І люди будуть мати можливість продавати землю за ринковою ціною.» Тобто варіантів «Людям купляти за ринковою ціною землю» ви не передбачаєте?! І на що люди витратять ті кошти від продажу?! Щоб з голоду не вмерти і не бути бомжами?! Ну продадуть і шо далі будуть робити?!
— Мы ожидаем, что в среду ФРС США снизит процентную ставку на 25 б. п. Решение будет объявлено в 21:00 . Кроме того, регулятор опубликует обновленные экономические прогнозы и "точечный график", а в 21:30 начнется пресс-конференция председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.
— В последнее время инвесторы сильно пересмотрели ожидания по снижению процентных ставок ФРС: если в начале сентября предполагалось, что Федрезерв снизит ставку примерно пять раз, то теперь рынок исходит из того, что в ближайшие 12 месяцев ставка ФРС будет снижена около трех раз. Рынки почти полностью восстановились после августовского обвала, спровоцированного эскалацией торговой войны. С тех пор США и Китай договорились провести переговоры в октябре и пошли на взаимные уступки. Американская сторона отложила запланированное повышение пошлин на импорт, а Китай, как сообщают СМИ, может увеличить закупки сельхозпродукции в США. Кроме того, в последнее время появились сообщения о том, что США готовы пойти на заключение промежуточного соглашения.
— Несмотря на эти новости, мы сомневаемся, что ослабление напряженности в торговых отношениях может существенно улучшить перспективы мировой экономики, если только не будет заключено всеобъемлющее соглашение (пока ничто не указывает на такую возможность). Это значит, что компании, вероятно, будут осторожны в инвестициях, и глобальный экономический рост продолжит замедляться.
— Макроэкономическая статистика в США остается неоднозначной. Сектор услуг и потребительские расходы демонстрируют устойчивость к замедлению роста экономики в США и в мире, а базовая инфляция ускоряется. В то же время индекс ISM PMI для обрабатывающей отрасли в США опустился ниже 50 пунктов, что указывает на возможный спад в этом секторе. Рост числа рабочих мест в августе был слабым, несмотря на наем работников для проведения переписи населения США в 2020 году. Среднее число новых рабочих мест вне сельского хозяйства в США за шесть месяцев составило всего 150 тыс., это самый низкий уровень с 2012 года и значительно меньше, чем "нормальный" показатель 200 тыс.
— Мы полагаем, что в такой ситуации ФРС США в пятницу снизит ставку на 25 б. п. и сохранит формулировку "действовать по мере необходимости, чтобы поддержать рост". Это будет означать, что впереди предстоит как минимум еще одно снижение, и, по нашим прогнозам, оно произойдет в октябре. Таким образом Федрезерв завершит процесс, который Джером Пауэлл назвал "корректировкой в середине цикла". ФРС действовала аналогичным образом в 1990-х, снижая ставки на 75 б. п., когда ситуация на рынке труда и в обрабатывающей промышленности была похожа на текущую.
— Сейчас главный вопрос в том, как будет выглядеть "точечный график": сколько членов Комитета по операциям на открытом рынке ожидают более двух снижений ставки в текущем году или дальнейшего снижения в будущем. Вполне вероятно, что никто из них не выскажет такого мнения, т. к. некоторые представители руководства ФРС выступали даже против июльского снижения, а те, кто поддерживал это решение, выражали сомнения в необходимости дополнительных мер. С учетом того, что в последнее время рынок уже не ждет от Федрезерва очень существенного смягчения денежно-кредитной политики, мы не ожидаем резкой реакции, даже если ФРС не станет сигнализировать о снижении ставки более чем на 50 б. п.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 17.09.2019.............2476,3748 Гривна укрепилась чуть меньше, чем на копейку. Открылись чуть ниже вчерашнего закрытия, расширив спред вниз. Минут 40 постояли, не решаясь начинать серьезные операции. Потом опустились еще на копейку по бидам и 2 по оферам и снова остановились. После этого вся динамика заключалась в сужении спреда снизу на полкопейки. Похоже, вчера нашли баланс (НБУ в торгах не участвовал) и в нем остались. Кажется, сдерживаемый НБУ тренд на укрепление гривны сменился боковиком.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 13.09.2019 Усього, млн дол. США 418.1 Для пятницы очень много.
З початку 2019/2020 маркетингового року, cтаном на 16 вересня, Україна експортувала 11,1 млн тонн зернових культур.
Даний показник на 3,8 млн тонн перевищує аналогічний період минулого маркетингового року.
За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, у розрізі культур експортовано пшениці – 6,8 млн тонн, ячменю – 2,5 млн тонн, жита – 1,9 тис. тонн, кукурудзи – 1,9 млн тонн.
Qwerty написав:Цікава постановка питання... «І люди будуть мати можливість продавати землю за ринковою ціною.» Тобто варіантів «Людям купляти за ринковою ціною землю» ви не передбачаєте?! І на що люди витратять ті кошти від продажу?! Щоб з голоду не вмерти і не бути бомжами?! Ну продадуть і шо далі будуть робити?!
Колись 2008 р. коло Буковелю:
Життя мешканців карпатського села Поляниці змінилося після появи у ньому дорогого курорту. А ціна землі зросла у 400 разів. Селяни, які продають свої наділи, стають власниками чималих сум грошей. Одна сотка землі, де вони пасуть курчат, тепер коштує 30 тисяч доларів. Навіть проповіді в церкві села Поляниці - про гроші. Отець Богдан просить, аби люди не купували дорогих машин. Софія Щерб’юк, голова сільради села Поляниці: "Такий ажіотаж мав би бути 2008 і, якщо Господь дасть, 2009. А потім - фініто. Землі розпродані, і ми почнем опускатися. https://podrobnosti.ua/528862-selo-mljonerv.html
Не всі скористались грошами, що несподівано звалились, частина протратила на позашляховики і красиве коротке життя, тільки дехто вклався хоча б в туристичний бізнес і має далі з чого жити.