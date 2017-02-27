Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 вер, 2019 12:06
Qwerty написав: viktor_palchyk написав:
Ринок землі буде.
І долар буде від 25 і вище.
І люди будуть мати можливість продавати землю за ринковою ціною.
Тому в деяких моментах Ви не помилилися
ВСЕ ПО ПЛАНУ
Цікава постановка питання... «І люди будуть мати можливість продавати землю за ринковою ціною.»
Тобто варіантів «Людям купляти за ринковою ціною землю» ви не передбачаєте?! І на що люди витратять ті кошти від продажу?! Щоб з голоду не вмерти і не бути бомжами?! Ну продадуть і шо далі будуть робити?!
А не спадало на думку що якщо хтось продає, то хтось у нього купує?
А чому тебе не хвилює на що витратять гроші люди від продажу власної квартири чи будинка у селі? Воно що, кріпаком біля тієї землі стало?
Чи на що витратять пенсію чи зарплату, чи спадок? Будеш їм визначати-радити?
Впевнений що краще знаєш?
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Додано: Вів 17 вер, 2019 12:22
только что купил в терминале Д Борисполя по 24.85
kwon
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Додано: Вів 17 вер, 2019 12:59
kwon написав:
только что купил в терминале Д Борисполя по 24.85
надеюсь, вы улетаете?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Вів 17 вер, 2019 13:01
asti написав: kwon написав:
только что купил в терминале Д Борисполя по 24.85
надеюсь, вы улетаете?
пока нет, еще дом надо сжечь
kwon
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Додано: Вів 17 вер, 2019 13:01
asti написав:
В этой связи интересует мнение форумчан: до каких уровней может укрепиться ещё гривна до конца года? Мой минимум - 24,5...
Спасибо админам! Прислушиваются к мнению паствы...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Вів 17 вер, 2019 13:03
kwon написав: asti написав: kwon написав:
только что купил в терминале Д Борисполя по 24.85
надеюсь, вы улетаете?
пока нет, еще дом надо сжечь
Тогда зачем так спешить - в городе полно предложений по 24.75-76...?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
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Додано: Вів 17 вер, 2019 13:05
yama написав: asti написав:
интересует мнение форумчан: до каких уровней может укрепиться ещё гривна до конца года? Мой минимум - 24,5...
21-22
Да ну нет!
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asti
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Додано: Вів 17 вер, 2019 13:37
asti написав: kwon написав: kwon написав:
только что купил в терминале Д Борисполя по 24.85
пока нет, еще дом надо сжечь
Тогда зачем так спешить - в городе полно предложений по 24.75-76...?!
И по 24,72, извините. Кстати с такими темпами 24,5 совсем не барьер.
Востаннє редагувалось
Surfer
в Вів 17 вер, 2019 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 13:50
Это уже нюансы...
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asti
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Додано: Вів 17 вер, 2019 13:56
yama написав: asti написав:
интересует мнение форумчан: до каких уровней может укрепиться ещё гривна до конца года? Мой минимум - 24,5...
21-22
популярный был этот вопрос летом 2008-го
тоже спорили до 3,5 укрепится гривна или до 2,5
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