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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2110211121122113

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 12
Не нижче 24.50
58%
7
24.25 - 24.49
8%
1
24.00 - 24.24
8%
1
23.75 - 23.99
8%
1
23.50 - 23.74
0
0
23.25 - 23.49
0
0
23.00 - 23.24
0
0
Нижче 23.00
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:06

  Qwerty написав:
  viktor_palchyk написав:Ринок землі буде.
І долар буде від 25 і вище.
І люди будуть мати можливість продавати землю за ринковою ціною.
Тому в деяких моментах Ви не помилилися
ВСЕ ПО ПЛАНУ ;)

Цікава постановка питання... «І люди будуть мати можливість продавати землю за ринковою ціною.»
Тобто варіантів «Людям купляти за ринковою ціною землю» ви не передбачаєте?! І на що люди витратять ті кошти від продажу?! Щоб з голоду не вмерти і не бути бомжами?! Ну продадуть і шо далі будуть робити?!

А не спадало на думку що якщо хтось продає, то хтось у нього купує?
А чому тебе не хвилює на що витратять гроші люди від продажу власної квартири чи будинка у селі? Воно що, кріпаком біля тієї землі стало?
Чи на що витратять пенсію чи зарплату, чи спадок? Будеш їм визначати-радити?
Впевнений що краще знаєш?
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

только что купил в терминале Д Борисполя по 24.85
kwon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:59

  kwon написав:только что купил в терминале Д Борисполя по 24.85
надеюсь, вы улетаете?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:01

  asti написав:
  kwon написав:только что купил в терминале Д Борисполя по 24.85
надеюсь, вы улетаете?

пока нет, еще дом надо сжечь
kwon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:01

  asti написав:В этой связи интересует мнение форумчан: до каких уровней может укрепиться ещё гривна до конца года? Мой минимум - 24,5...
Спасибо админам! Прислушиваются к мнению паствы...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:03

  kwon написав:
  asti написав:
  kwon написав:только что купил в терминале Д Борисполя по 24.85
надеюсь, вы улетаете?
пока нет, еще дом надо сжечь
Тогда зачем так спешить - в городе полно предложений по 24.75-76...?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:05

  yama написав:
  asti написав:интересует мнение форумчан: до каких уровней может укрепиться ещё гривна до конца года? Мой минимум - 24,5...
21-22
Да ну нет!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:37

  asti написав:
  kwon написав:
  kwon написав:только что купил в терминале Д Борисполя по 24.85
пока нет, еще дом надо сжечь
Тогда зачем так спешить - в городе полно предложений по 24.75-76...?!

И по 24,72, извините. Кстати с такими темпами 24,5 совсем не барьер.
Востаннє редагувалось Surfer в Вів 17 вер, 2019 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:50

Это уже нюансы...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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