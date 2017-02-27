Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з...........17.09.2019...........18.09.2019 дата розрахунку..........16.09.2019...........17.09.2019 Долар США.................2477,1443............2476,452 После полудня доллар отыграл 0.08 копейки. Открылись чуть ниже вчерашнего закрытия, расширив спред вниз. Минут 40 постояли, не решаясь начинать серьезные операции. Потом опустились еще на копейку по бидам и 2 по оферам и снова остановились. После этого вся динамика заключалась в сужении спреда снизу на полкопейки. В дальнейшем обошлось также без серьезных движений. В 12-30 приподнялись на пару копеек, а после обеда вернулись обратно. Обедали, похоже, массово и плотно - временный рост курса не отразился на средневзвешенном, что говорит об отсутствии в это время оборотов.
Этот день в истории: 2017 - 2622.43 (-146) 2018 - 2812.67 (-336)
2016 - 2590.10 2015 - 2159.80
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 17 вер, 2019 15:05, всього редагувалось 1 раз.