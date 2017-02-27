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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2111211221132114

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 23
Не нижче 24.50
57%
13
24.25 - 24.49
9%
2
24.00 - 24.24
13%
3
23.75 - 23.99
4%
1
23.50 - 23.74
0
0
23.25 - 23.49
4%
1
23.00 - 23.24
0
0
Нижче 23.00
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:58

Зе-курс!)))))

... чух-чух-чух...... на 23 :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 14:05

  Долярчик написав:... чух-чух-чух...... на 23 :)
Ну, не знаю не знаю...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 14:53

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...........17.09.2019...........18.09.2019
дата розрахунку..........16.09.2019...........17.09.2019
Долар США.................2477,1443............2476,452
После полудня доллар отыграл 0.08 копейки.
Открылись чуть ниже вчерашнего закрытия, расширив спред вниз. Минут 40 постояли, не решаясь начинать серьезные операции. Потом опустились еще на копейку по бидам и 2 по оферам и снова остановились. После этого вся динамика заключалась в сужении спреда снизу на полкопейки. В дальнейшем обошлось также без серьезных движений. В 12-30 приподнялись на пару копеек, а после обеда вернулись обратно. Обедали, похоже, массово и плотно - временный рост курса не отразился на средневзвешенном, что говорит об отсутствии в это время оборотов.

Этот день в истории:
2017 - 2622.43 (-146)
2018 - 2812.67 (-336)

2016 - 2590.10
2015 - 2159.80
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 17 вер, 2019 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:04

опять ошибочка по Фрейду :

  Сибарит написав:Долар США.................2477,1443............2476,452

Этот день в истории:
2017 - 2622.43 (- ̶4̶6̶ 146)
2018 - 2812.67 (-336)

2016 - 2590.10
2015 - 2159.80
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:06

  kwon написав:
  asti написав:
  kwon написав:только что купил в терминале Д Борисполя по 24.85
надеюсь, вы улетаете?

пока нет, еще дом надо сжечь

под страховой случай)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:10

  холява написав:
  Долярчик написав:... чух-чух-чух...... на 23 :)


Высший разум предсказание делает !

... а що, маєте сумніви?
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:12

  Долярчик написав:... чух-чух-чух...... на 23 :)

Ви готові ділитись)
https://ubr.ua/finances/taxes/ukraintse ... n_get_more
twin
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:19

  twin написав:
  Долярчик написав:... чух-чух-чух...... на 23 :)

Ви готові ділитись)
https://ubr.ua/finances/taxes/ukraintse ... n_get_more

хай працює,скотиняка краще,нам щось треба жерти.Воно бідолашне ...ПРИРЕЧЕНЕ...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:23

Зе - з народом!

  twin написав:
  Долярчик написав:... чух-чух-чух...... на 23 :)

Ви готові ділитись)
https://ubr.ua/finances/taxes/ukraintse ... n_get_more

... я вже тут 100500 раз писав, що ще внесуть поправки..... наприклад, такі:
...за 100тис. дол. - 1% податку...
- за 200 - 2%
- 300 - 3%
.....
- 1лям - 10%
- 2лями - 20 %
і т. д...... аж до 80-90% оподаткування!
ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ!©®™ :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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