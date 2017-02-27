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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 вер, 2019 13:58
Зе-курс!)))))
... чух-чух-чух...... на 23
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 17 вер, 2019 14:05
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 17 вер, 2019 14:53
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...........17.09.2019...........18.09.2019
дата розрахунку..........16.09.2019...........17.09.2019
Долар США.................2477,1443............2476,452
После полудня доллар отыграл 0.08 копейки.
Открылись чуть ниже вчерашнего закрытия, расширив спред вниз. Минут 40 постояли, не решаясь начинать серьезные операции. Потом опустились еще на копейку по бидам и 2 по оферам и снова остановились. После этого вся динамика заключалась в сужении спреда снизу на полкопейки. В дальнейшем обошлось также без серьезных движений. В 12-30 приподнялись на пару копеек, а после обеда вернулись обратно. Обедали, похоже, массово и плотно - временный рост курса не отразился на средневзвешенном, что говорит об отсутствии в это время оборотов.
Этот день в истории:
2017 - 2622.43 (-146)
2018 - 2812.67 (-336)
2016 - 2590.10
2015 - 2159.80
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 17 вер, 2019 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 вер, 2019 15:01
Додано: Вів 17 вер, 2019 15:02
Этот высший разум уже загадил всю ветку
Живите своим умом!
Додано: Вів 17 вер, 2019 15:04
Додано: Вів 17 вер, 2019 15:04
Тонко,Друг
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Вів 17 вер, 2019 15:06
под страховой случай)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Вів 17 вер, 2019 15:10
... а що, маєте сумніви?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 17 вер, 2019 15:12
Ви готові ділитись)
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