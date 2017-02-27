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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2112211321142115

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 23
Не нижче 24.50
57%
13
24.25 - 24.49
9%
2
24.00 - 24.24
13%
3
23.75 - 23.99
4%
1
23.50 - 23.74
0
0
23.25 - 23.49
4%
1
23.00 - 23.24
0
0
Нижче 23.00
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:19

  twin написав:
  Долярчик написав:... чух-чух-чух...... на 23 :)

Ви готові ділитись)
https://ubr.ua/finances/taxes/ukraintse ... n_get_more

хай працює,скотиняка краще,нам щось треба жерти.Воно бідолашне ...ПРИРЕЧЕНЕ...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:23

Зе - з народом!

  twin написав:
  Долярчик написав:... чух-чух-чух...... на 23 :)

Ви готові ділитись)
https://ubr.ua/finances/taxes/ukraintse ... n_get_more

... я вже тут 100500 раз писав, що ще внесуть поправки..... наприклад, такі:
...за 100тис. дол. - 1% податку...
- за 200 - 2%
- 300 - 3%
.....
- 1лям - 10%
- 2лями - 20 %
і т. д...... аж до 80-90% оподаткування!
ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ!©®™ :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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