twin написав:
Ви готові ділитись)
https://ubr.ua/finances/taxes/ukraintse ... n_get_more
хай працює,скотиняка краще,нам щось треба жерти.Воно бідолашне ...ПРИРЕЧЕНЕ...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 вер, 2019 15:19
хай працює,скотиняка краще,нам щось треба жерти.Воно бідолашне ...ПРИРЕЧЕНЕ...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Вів 17 вер, 2019 15:23
Зе - з народом!
... я вже тут 100500 раз писав, що ще внесуть поправки..... наприклад, такі:
...за 100тис. дол. - 1% податку...
- за 200 - 2%
- 300 - 3%
.....
- 1лям - 10%
- 2лями - 20 %
і т. д...... аж до 80-90% оподаткування!
ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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