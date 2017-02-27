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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2111211221132114

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.4 5 29
Не нижче 24.50
59%
17
24.25 - 24.49
10%
3
24.00 - 24.24
14%
4
23.75 - 23.99
3%
1
23.50 - 23.74
0
0
23.25 - 23.49
3%
1
23.00 - 23.24
0
0
Нижче 23.00
10%
3
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 14:53

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...........17.09.2019...........18.09.2019
дата розрахунку..........16.09.2019...........17.09.2019
Долар США.................2477,1443............2476,452
После полудня доллар отыграл 0.08 копейки.
Открылись чуть ниже вчерашнего закрытия, расширив спред вниз. Минут 40 постояли, не решаясь начинать серьезные операции. Потом опустились еще на копейку по бидам и 2 по оферам и снова остановились. После этого вся динамика заключалась в сужении спреда снизу на полкопейки. В дальнейшем обошлось также без серьезных движений. В 12-30 приподнялись на пару копеек, а после обеда вернулись обратно. Обедали, похоже, массово и плотно - временный рост курса не отразился на средневзвешенном, что говорит об отсутствии в это время оборотов.

Этот день в истории:
2017 - 2622.43 (-146)
2018 - 2812.67 (-336)

2016 - 2590.10
2015 - 2159.80
Востаннє редагувалось Сибарит в Вів 17 вер, 2019 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:04

опять ошибочка по Фрейду :

  Сибарит написав:Долар США.................2477,1443............2476,452

Этот день в истории:
2017 - 2622.43 (- ̶4̶6̶ 146)
2018 - 2812.67 (-336)

2016 - 2590.10
2015 - 2159.80
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:06

  kwon написав:
  asti написав:
  kwon написав:только что купил в терминале Д Борисполя по 24.85
надеюсь, вы улетаете?

пока нет, еще дом надо сжечь

под страховой случай)
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:20

На Софиевской Борщаговке в Киеве утром во вторник, 17 сентября, произошло ограбление пункта обмена валют "бандой стиляг".

Как сообщается в паблике Киев Оперативный в Facebook, грабители, которые были в одинаковой одежде, скрылись с места преступления на белом Porsche.

"Сегодня утром на Софиевской Борщаговке, на Мира, 35, было совершено ограбление пункта обмена валют. В ограблении принимали участие двое парней славянской внешности, в одинаковой одежде. Скрылись на белом Porsche", – говорится в сообщении под фото с места инцидента.

При этом в комментариях к посту пользователи уже назвали инцидент "люкс-разбоем", и злоумышленников – "стилягами".
kwon
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:40

  zzzzzz написав:Эх, такая сделка сорвалась )))

Зображення
так что он говорил газете так и не понятно ... подписка то платная :) ГЛАВНОЕ - ЗАЧЕМ он вообще что-то говорил если не компетентный по данному вопросу ? :shock:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:57

yama
Только по данному? :lol:
komp
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