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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 вер, 2019 18:32
Опишите словами пожалуйста, нет времени смотреть,спасибо.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 17 вер, 2019 18:46
Это была одна из первых реформ Михо в Грузии. Вместе с запретом торговли с лотков.
Оценивать не берусь.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 18:48
А что там на investing.com предлагают активно покупать Евро за доллары? В этом есть смысл?
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reef
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Додано: Вів 17 вер, 2019 18:50
reef написав:
А что там на investing.com предлагают активно покупать Евро за доллары? В этом есть смысл?
Нету
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Додано: Вів 17 вер, 2019 18:53
reef написав:
А что там на investing.com предлагают активно покупать Евро за доллары? В этом есть смысл?
Завтра ФРС опустит ставку на 0,25 затем может быть еще раз в октябре. На этом фоне есть логика. При этом ЕЦБ уже почти все возможные смягчения использовал.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 17 вер, 2019 19:00
zzzzzz написав:
Опишите словами пожалуйста, нет времени смотреть,спасибо.
РРО или их аналоги неизбежны с 1 января 2021 года.
Лимит по второй группе возможно увеличат до 2,5 миллионов гривен, третья группа так и останется до 5 миллионов.
Штрафы возможно уменьшат.
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