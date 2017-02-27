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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2112211321142115

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 36
Не нижче 24.50
50%
18
24.25 - 24.49
11%
4
24.00 - 24.24
14%
5
23.75 - 23.99
3%
1
23.50 - 23.74
6%
2
23.25 - 23.49
6%
2
23.00 - 23.24
3%
1
Нижче 23.00
8%
3
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 18:32

  freeze написав:Познавательно посмотреть ФОПам 2 и 3 группы, о сегодняшнем обсуждении закона о кассовых аппаратах в налоговом комитете. По плану Закон должен быть принят окончательно до пятницы.

https://www.youtube.com/watch?v=thvmg_eZhxc&t=310s


Опишите словами пожалуйста, нет времени смотреть,спасибо.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 18:46

  freeze написав:Познавательно посмотреть ФОПам 2 и 3 группы, о сегодняшнем обсуждении закона о кассовых аппаратах в налоговом комитете. По плану Закон должен быть принят окончательно до пятницы.
https://www.youtube.com/watch?v=thvmg_eZhxc&t=310s

Это была одна из первых реформ Михо в Грузии. Вместе с запретом торговли с лотков.
Оценивать не берусь.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 18:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А что там на investing.com предлагают активно покупать Евро за доллары? В этом есть смысл?
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 18:50

  reef написав:А что там на investing.com предлагают активно покупать Евро за доллары? В этом есть смысл?

Нету
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 18:53

  reef написав:А что там на investing.com предлагают активно покупать Евро за доллары? В этом есть смысл?

Завтра ФРС опустит ставку на 0,25 затем может быть еще раз в октябре. На этом фоне есть логика. При этом ЕЦБ уже почти все возможные смягчения использовал.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:
  freeze написав:Познавательно посмотреть ФОПам 2 и 3 группы, о сегодняшнем обсуждении закона о кассовых аппаратах в налоговом комитете. По плану Закон должен быть принят окончательно до пятницы.

https://www.youtube.com/watch?v=thvmg_eZhxc&t=310s


Опишите словами пожалуйста, нет времени смотреть,спасибо.


РРО или их аналоги неизбежны с 1 января 2021 года.
Лимит по второй группе возможно увеличат до 2,5 миллионов гривен, третья группа так и останется до 5 миллионов.
Штрафы возможно уменьшат.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:06

  yama написав: так что он говорил газете так и не понятно ... подписка то платная :)

https://www.ft.com/content/beddb1cc-d88 ... 216ebe1f17
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