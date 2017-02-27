|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 вер, 2019 18:32
Опишите словами пожалуйста, нет времени смотреть,спасибо.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35200
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3422 раз.
- Подякували: 7412 раз.
-
- Профіль
-
32
7
2
Додано: Вів 17 вер, 2019 18:46
Это была одна из первых реформ Михо в Грузии. Вместе с запретом торговли с лотков.
Оценивать не берусь.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 16202
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1528 раз.
- Подякували: 2499 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2019 18:48
А что там на investing.com предлагают активно покупать Евро за доллары? В этом есть смысл?
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2495
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 151 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2019 18:50
reef написав:
А что там на investing.com предлагают активно покупать Евро за доллары? В этом есть смысл?
Нету
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 7180
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 594 раз.
- Подякували: 1070 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 17 вер, 2019 18:53
reef написав:
А что там на investing.com предлагают активно покупать Евро за доллары? В этом есть смысл?
Завтра ФРС опустит ставку на 0,25 затем может быть еще раз в октябре. На этом фоне есть логика. При этом ЕЦБ уже почти все возможные смягчения использовал.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35200
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3422 раз.
- Подякували: 7412 раз.
-
- Профіль
-
32
7
2
Додано: Вів 17 вер, 2019 19:00
zzzzzz написав:
Опишите словами пожалуйста, нет времени смотреть,спасибо.
РРО или их аналоги неизбежны с 1 января 2021 года.
Лимит по второй группе возможно увеличат до 2,5 миллионов гривен, третья группа так и останется до 5 миллионов.
Штрафы возможно уменьшат.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12835
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3655 раз.
- Подякували: 5345 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
-
yp1ripe
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 26.09.08
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 вер, 2019 20:21
В интернетах пишут, что саудиты уже восстановили объём поставок нефти
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9311
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6250 раз.
- Подякували: 2500 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Вів 17 вер, 2019 20:30
По данным CME Group, 61,2% экспертов прогнозируют, что показатель будет уменьшен на 25 базисных пунктов, остальные остальные 38,8% ожидают сохранения показателя на текущем уровне в 2-2,25% годовых. При этом на прошлой неделе, также по данным CME Group, снижения процентной ставки ожидало гораздо большее количество аналитиков, а именно 88,8%.
Вероятность снижения процентной ставки снизилась после публикации статданных по объему промпроизводства в США в августе. По данным ФРС США, показатель увеличился на 0,6% после падения на 0,2% в июле. Аналитики ожидали менее резкого роста на 0,2%
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35200
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3422 раз.
- Подякували: 7412 раз.
-
- Профіль
-
32
7
2
Додано: Вів 17 вер, 2019 20:38
Вкладчик1234 написав:
В интернетах пишут, что саудиты уже восстановили объём поставок нефти
Трудности перевода
17 сен /ПРАЙМ/. Саудовский министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что королевству за два дня удалось наполовину восстановить утерянный из-за атаки объем нефтедобычи.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Министр уже заявил, что поставки саудовской нефти уже вернулись на прежний уровень.
"За два прошедшие дня нам удалось наполовину восстановить объем добычи нефти, утерянный в результате террористических атак на объекты Saudi Aramco", — сообщил министр на пресс-конференции, которую транслирует Al-Arabiya.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35200
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3422 раз.
- Подякували: 7412 раз.
-
- Профіль
-
32
7
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15720
|1878982
|
|
|6706
|1454644
|
Вів 17 вер, 2019 13:05
ЛОБ
|
|201
|17969
|
Нед 15 вер, 2019 23:00
tumos
|