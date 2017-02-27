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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2113211421152116

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 39
Не нижче 24.50
51%
20
24.25 - 24.49
13%
5
24.00 - 24.24
13%
5
23.75 - 23.99
3%
1
23.50 - 23.74
5%
2
23.25 - 23.49
5%
2
23.00 - 23.24
3%
1
Нижче 23.00
8%
3
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:57

17 сен /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия восстановит уровень мощностей в нефтедобыче в 11 миллионов баррелей в сутки к концу сентября, планирует довести эти мощности до 12 миллионов баррелей в день до конца ноября, заявил во вторник на пресс-конференции в Джидде министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман.


"Мы постепенно вернем добывающие мощности на прежний уровень, отдадим приоритет тем объектам, которые пострадали больше всего. Производственные мощности к концу сентября составят 11 миллионов баррелей в день, 12 миллионов — концу ноября", — сказал министр.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:58

  zzzzzz написав:
  reef написав:А что там на investing.com предлагают активно покупать Евро за доллары? В этом есть смысл?

Завтра ФРС опустит ставку на 0,25 затем может быть еще раз в октябре. На этом фоне есть логика. При этом ЕЦБ уже почти все возможные смягчения использовал.

Хаос на рынке долларового РЕПО заставил забыть про заседание ФРС

На рынке долларового фондирования резко возросли ставки, что аналитики связали с временным дефицитом долларовой ликвидности и профицитом облигаций в США.
http://www.profinance.ru/news/2019/09/1 ... e-frs.html
Единственное, что сегодня волнует все рынки - это сжатие рынка РЕПО после вчерашнего всплеска цен на нефть. Фьючерсы на акции США немного снижаются, нефть немного скорректировала рост понедельника. Трежерис и доллар выросли, и Майкл Уилсон увидел драйверы для нового укрепления доллара, независимо от того, что комментарий ФРС могут оказаться на удивление мягкими. Промышленное производство за август будет в центре внимания сегодня, далее нас ждет весьма тусклый календарь событий в преддверии заседания ФРС в среду.

1,09-1,11 поки що...
П.С. Швидкість відновлення втрат видобутку наводить на певні думки. Реальні трабли світили тільки ЄС, у всіх решта монстрів проблем з нафтою немає. Крім того, відповідальність бере Ємен, а США зуби скалить на Іран :roll:
Скоро похолодає, вартувало б зробити енергоносії дорогими, а євро дешевим (писав про це). Північні потоки під подвійною загрозою, а тут ще й небезпека, що в СА ще раз "теракт" і нафтопровід "Дружба", раптом, також стане :wink:
Чи не про це натякали перед 19 і переговорами щодо транзиту ЄС-Україна-рф? :mrgreen:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:59

  trololo написав:Кроме ватаномистов и нумерологов, других экспертов больше нет?))

Про Трололо есть уже анекдот:
ЛАД:
- По большому счёту, что Порошенко, что Саакашвили, им обоим насрать на Украину.
trololo:
- В Украину! Им насрать "В" Украину, тупая вата!!!
:D
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:04

reef

Конечно логика в этом есть,евро в принципе болтается намного ближе к минимумам, чем к историческим максимумам.
0-85 кажется было минимально, и 1-60 - на максе.
Что паритета не будет уже никогда ясно ,разве что полным развалом еврозоны запахнет.
Пока такого не намечается.
А значит есть куда плясать.
1-10 - это в принципе фигня,а не уровни, упасть особо некуда - ну там на 1-2-3 фигуры.
А вот взлететь можно конкретно, лететь есть куда,и тут уже можно качнуться вверх сразу на десятки фигур со временем.
Тем более доллар сегодня и доллар даже 5 лет назад в мире - это совсем разные вещи, не говоря уже о долларе более раннем 10-летней, или 15-летней закваски.


Есть только три варианта сохранить от инфляции свои сбережения в условиях Украины:

1.Гривневый депозит с достаточно высокими ставками, но с уровнем курсов не все еще ясно я считаю.
2.Недвижимость локационная, она сейчас ,похоже на дне ( ну если не случится мирового кризиса конечно)
3.Ну и евро под подушкой, в надежде на серьезный отскок вверх.

Все три варианта имеют свои плюсы-минусы и риски конечно. Но каждому самому решать.
Лично для меня постоянная обесценка долара в мире делает неприемлемым сохранение дишних денег именно в долларах,предпочитаю евро с последующей конвертацией в инвестиционную недвижимость.

Есть два фактора - драйвера мощного взлета евро в обозримом будущем:

- первый - когда окончится канитель с Британией, причем независимо от результата, лучше плохой конец,чем ужас без конца
-второй -более менее ,пусть и натянутая нормализация ситуации с Россией положительно повлияет на все ЕС и на еврозону в частности

Совершенно не удивлюсь в разрезе следующего года, ну или совсем чуть-чуть погодя, уровням близким даже к 1-25, а это 15% годовых ,для начала.


К гривне по идее должно отскочить выше тридцатки, а это целых три гривны на одном евро, несмотря ни на какие "земли" , "таможни" и т.п..
Никакая земля не поможет им по настоящему вырулить экономику и страну вместе с прицепом ихних коломойско-пинчуковских и прочих дружбанов .
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:05

  freeze написав:Познавательно посмотреть ФОПам 2 и 3 группы, о сегодняшнем обсуждении закона о кассовых аппаратах в налоговом комитете. По плану Закон должен быть принят окончательно до пятницы.

https://www.youtube.com/watch?v=thvmg_eZhxc&t=310s
выйдет в "урядовом курьере" - тогда и поговорим. хватит уже оффтопов "из пустого в порожние" все переливают , это не к вам конкретно претензия, а просто надоело каждый что-то свое додумывает как попало трактует .
У нас ПРЕЗУМПЦИЯ невиновности в конституции ! поясню - надо доказать что виновен, а не наоборот , то есть например грубо : брать условно двух понятых свидетелей и при понятых ( свидетелях) совершать акт купли продажи без чека , тут же вызывать полицию и составлять протокол на месте. Как пример реальный человек захотел вынести бюллетень с избирательного участка и полиция ко всем приставала кто будет понятым при обыске и что вы думаете на протяжении часа, а дольше ждать мне было не интересно, таких понятых не нашлось , ведь потом в суд ездить показания давать ... это как условные примеры по поводу стукачества
Востаннє редагувалось yama в Вів 17 вер, 2019 21:22, всього редагувалось 3 разів.
в одной из школ Украины произошло ЧП – первоклассник упал в выгребную яму туалета...К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли.[b] NFC оплаты нам не хватает ?[/b]
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:05

В течение дня на рынке доминировало предложение валюты, которое казначеи связали с сегодняшним аукционом Минфина по продаже ОВГЗ. Невзирая на жесткие лимиты, нерезиденты скупали гривну под покупку бумаг.

Однако опустится ниже 24,75 грн./$ доллару не дал Нацбанк. Регулятор трижды выходил на межбанк, выкупая валютные излишки в диапазоне 24,75-24,77 грн./$. И каждый раз собирал в резервы до $20 млн.


Вместе с тем, финансовый аналитик Василий Невмержицкий назвал еще одну причину падения курса.

"Спрос на валюту со стороны импортеров сильно сократился. Во многом это связано с ожиданием реформ на таможне и анонсированной борьбы с контрабандой. Завезти товар по старым схемам уже сейчас очень сложно. Но многие поставщики не рискуют заключать новые контракты, опасаясь, что контрабанда никуда не денется. В таком случае, завезенный ими в белую товар попросту окажется неконкурентоспособен. А ведь речь идет об объемных закупках в преддверии высокого зимнего сезона", - резюмировал Невмержицкий.



Макс Нефедов написал в фейсбуке что налогооблагаемый импорт в августе упал на 5,26% г/г

Причин несколько , газ завозили в режиме таможенного склада, а тот что завозил в связи с падение цены давал меньше таможенных платежей, нефтепродукты подешевели , ну и льготы которые кое-кто получил на импорт солнечных панелей
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:17

А як Вам таке гадання на кавовій гущі,але з цифрами
1 З України виїхало на заробітки приблизно 3 млн (+/- не важливо)
2 Разом з тими хто виїхав-знизився платоспроможний попит на нехай
3 млн *10 000 грн/місяць=30 млрд грн в місяць
4 З Другого боку ,щороку присилалось приблизно 5 млрд доларів що
а - зменшували втрати платоспроможного попиту на -130млрд грн , але загальний мінус все одно становив 30 млрд*12місяців-5 млрд*26=230 млрд грн
б - збільшували пропозицію валюти на меншу кількість споживачів...

Може саме з цим і повязані втрати імпорту
Гроші трошки є і кожен став трошки багатшим-а от кількість населення стала меншою,тому й не дотягуємо до минулорічних.
а 230 млрд на ВВП 3500 млрд - приблизно 7%
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 21:25

  yama написав: У нас ПРЕЗУМПЦИЯ невиновности в конституции ! поясню - надо доказать что виновен, а не наоборот , то есть например грубо : брать условно двух понятых свидетелей и при понятых ( свидетелях) совершать акт купли продажи без чека , тут же вызывать полицию и составлять протокол на месте. Как пример реальный человек захотел вынести бюллетень с избирательного участка и полиция ко всем приставала кто будет понятым при обыске и что вы думаете на протяжении часа, а дольше ждать мне было не интересно, таких понятых не нашлось , ведь потом в суд ездить показания давать ... это как условные примеры по поводу стукачества

Ой, ли. А если надо будет доказывать задним числом, где взял деньги тучу лет назад, чтоб купить 3 года назад что-то "дороже 40 000 гривен", иначе какие-то драконовские штрафы, это как назвать? Где тут презумпция невиновности, сроки давности и неимение законом обратной силы?
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