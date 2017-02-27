17 сен /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия восстановит уровень мощностей в нефтедобыче в 11 миллионов баррелей в сутки к концу сентября, планирует довести эти мощности до 12 миллионов баррелей в день до конца ноября, заявил во вторник на пресс-конференции в Джидде министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман.
"Мы постепенно вернем добывающие мощности на прежний уровень, отдадим приоритет тем объектам, которые пострадали больше всего. Производственные мощности к концу сентября составят 11 миллионов баррелей в день, 12 миллионов — концу ноября", — сказал министр.
Единственное, что сегодня волнует все рынки - это сжатие рынка РЕПО после вчерашнего всплеска цен на нефть. Фьючерсы на акции США немного снижаются, нефть немного скорректировала рост понедельника. Трежерис и доллар выросли, и Майкл Уилсон увидел драйверы для нового укрепления доллара, независимо от того, что комментарий ФРС могут оказаться на удивление мягкими. Промышленное производство за август будет в центре внимания сегодня, далее нас ждет весьма тусклый календарь событий в преддверии заседания ФРС в среду.
1,09-1,11 поки що... П.С. Швидкість відновлення втрат видобутку наводить на певні думки. Реальні трабли світили тільки ЄС, у всіх решта монстрів проблем з нафтою немає. Крім того, відповідальність бере Ємен, а США зуби скалить на Іран Скоро похолодає, вартувало б зробити енергоносії дорогими, а євро дешевим (писав про це). Північні потоки під подвійною загрозою, а тут ще й небезпека, що в СА ще раз "теракт" і нафтопровід "Дружба", раптом, також стане Чи не про це натякали перед 19 і переговорами щодо транзиту ЄС-Україна-рф?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Конечно логика в этом есть,евро в принципе болтается намного ближе к минимумам, чем к историческим максимумам. 0-85 кажется было минимально, и 1-60 - на максе. Что паритета не будет уже никогда ясно ,разве что полным развалом еврозоны запахнет. Пока такого не намечается. А значит есть куда плясать. 1-10 - это в принципе фигня,а не уровни, упасть особо некуда - ну там на 1-2-3 фигуры. А вот взлететь можно конкретно, лететь есть куда,и тут уже можно качнуться вверх сразу на десятки фигур со временем. Тем более доллар сегодня и доллар даже 5 лет назад в мире - это совсем разные вещи, не говоря уже о долларе более раннем 10-летней, или 15-летней закваски.
Есть только три варианта сохранить от инфляции свои сбережения в условиях Украины:
1.Гривневый депозит с достаточно высокими ставками, но с уровнем курсов не все еще ясно я считаю. 2.Недвижимость локационная, она сейчас ,похоже на дне ( ну если не случится мирового кризиса конечно) 3.Ну и евро под подушкой, в надежде на серьезный отскок вверх.
Все три варианта имеют свои плюсы-минусы и риски конечно. Но каждому самому решать. Лично для меня постоянная обесценка долара в мире делает неприемлемым сохранение дишних денег именно в долларах,предпочитаю евро с последующей конвертацией в инвестиционную недвижимость.
Есть два фактора - драйвера мощного взлета евро в обозримом будущем:
- первый - когда окончится канитель с Британией, причем независимо от результата, лучше плохой конец,чем ужас без конца -второй -более менее ,пусть и натянутая нормализация ситуации с Россией положительно повлияет на все ЕС и на еврозону в частности
Совершенно не удивлюсь в разрезе следующего года, ну или совсем чуть-чуть погодя, уровням близким даже к 1-25, а это 15% годовых ,для начала.
К гривне по идее должно отскочить выше тридцатки, а это целых три гривны на одном евро, несмотря ни на какие "земли" , "таможни" и т.п.. Никакая земля не поможет им по настоящему вырулить экономику и страну вместе с прицепом ихних коломойско-пинчуковских и прочих дружбанов .
выйдет в "урядовом курьере" - тогда и поговорим. хватит уже оффтопов "из пустого в порожние" все переливают , это не к вам конкретно претензия, а просто надоело каждый что-то свое додумывает как попало трактует . У нас ПРЕЗУМПЦИЯ невиновности в конституции ! поясню - надо доказать что виновен, а не наоборот , то есть например грубо : брать условно двух понятых свидетелей и при понятых ( свидетелях) совершать акт купли продажи без чека , тут же вызывать полицию и составлять протокол на месте. Как пример реальный человек захотел вынести бюллетень с избирательного участка и полиция ко всем приставала кто будет понятым при обыске и что вы думаете на протяжении часа, а дольше ждать мне было не интересно, таких понятых не нашлось , ведь потом в суд ездить показания давать ... это как условные примеры по поводу стукачества
Востаннє редагувалось yama в Вів 17 вер, 2019 21:22, всього редагувалось 3 разів.
в одной из школ Украины произошло ЧП – первоклассник упал в выгребную яму туалета...К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли.[b] NFC оплаты нам не хватает ?[/b]
В течение дня на рынке доминировало предложение валюты, которое казначеи связали с сегодняшним аукционом Минфина по продаже ОВГЗ. Невзирая на жесткие лимиты, нерезиденты скупали гривну под покупку бумаг.
Однако опустится ниже 24,75 грн./$ доллару не дал Нацбанк. Регулятор трижды выходил на межбанк, выкупая валютные излишки в диапазоне 24,75-24,77 грн./$. И каждый раз собирал в резервы до $20 млн.
Вместе с тем, финансовый аналитик Василий Невмержицкий назвал еще одну причину падения курса.
"Спрос на валюту со стороны импортеров сильно сократился. Во многом это связано с ожиданием реформ на таможне и анонсированной борьбы с контрабандой. Завезти товар по старым схемам уже сейчас очень сложно. Но многие поставщики не рискуют заключать новые контракты, опасаясь, что контрабанда никуда не денется. В таком случае, завезенный ими в белую товар попросту окажется неконкурентоспособен. А ведь речь идет об объемных закупках в преддверии высокого зимнего сезона", - резюмировал Невмержицкий.
Макс Нефедов написал в фейсбуке что налогооблагаемый импорт в августе упал на 5,26% г/г
Причин несколько , газ завозили в режиме таможенного склада, а тот что завозил в связи с падение цены давал меньше таможенных платежей, нефтепродукты подешевели , ну и льготы которые кое-кто получил на импорт солнечных панелей
А як Вам таке гадання на кавовій гущі,але з цифрами 1 З України виїхало на заробітки приблизно 3 млн (+/- не важливо) 2 Разом з тими хто виїхав-знизився платоспроможний попит на нехай 3 млн *10 000 грн/місяць=30 млрд грн в місяць 4 З Другого боку ,щороку присилалось приблизно 5 млрд доларів що а - зменшували втрати платоспроможного попиту на -130млрд грн , але загальний мінус все одно становив 30 млрд*12місяців-5 млрд*26=230 млрд грн б - збільшували пропозицію валюти на меншу кількість споживачів...
Може саме з цим і повязані втрати імпорту Гроші трошки є і кожен став трошки багатшим-а от кількість населення стала меншою,тому й не дотягуємо до минулорічних. а 230 млрд на ВВП 3500 млрд - приблизно 7%
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
yama написав: У нас ПРЕЗУМПЦИЯ невиновности в конституции ! поясню - надо доказать что виновен, а не наоборот , то есть например грубо : брать условно двух понятых свидетелей и при понятых ( свидетелях) совершать акт купли продажи без чека , тут же вызывать полицию и составлять протокол на месте. Как пример реальный человек захотел вынести бюллетень с избирательного участка и полиция ко всем приставала кто будет понятым при обыске и что вы думаете на протяжении часа, а дольше ждать мне было не интересно, таких понятых не нашлось , ведь потом в суд ездить показания давать ... это как условные примеры по поводу стукачества
Ой, ли. А если надо будет доказывать задним числом, где взял деньги тучу лет назад, чтоб купить 3 года назад что-то "дороже 40 000 гривен", иначе какие-то драконовские штрафы, это как назвать? Где тут презумпция невиновности, сроки давности и неимение законом обратной силы?