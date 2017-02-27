Додано: Вів 17 вер, 2019 21:04

reef



Конечно логика в этом есть,евро в принципе болтается намного ближе к минимумам, чем к историческим максимумам.

0-85 кажется было минимально, и 1-60 - на максе.

Что паритета не будет уже никогда ясно ,разве что полным развалом еврозоны запахнет.

Пока такого не намечается.

А значит есть куда плясать.

1-10 - это в принципе фигня,а не уровни, упасть особо некуда - ну там на 1-2-3 фигуры.

А вот взлететь можно конкретно, лететь есть куда,и тут уже можно качнуться вверх сразу на десятки фигур со временем.

Тем более доллар сегодня и доллар даже 5 лет назад в мире - это совсем разные вещи, не говоря уже о долларе более раннем 10-летней, или 15-летней закваски.





Есть только три варианта сохранить от инфляции свои сбережения в условиях Украины:



1.Гривневый депозит с достаточно высокими ставками, но с уровнем курсов не все еще ясно я считаю.

2.Недвижимость локационная, она сейчас ,похоже на дне ( ну если не случится мирового кризиса конечно)

3.Ну и евро под подушкой, в надежде на серьезный отскок вверх.



Все три варианта имеют свои плюсы-минусы и риски конечно. Но каждому самому решать.

Лично для меня постоянная обесценка долара в мире делает неприемлемым сохранение дишних денег именно в долларах,предпочитаю евро с последующей конвертацией в инвестиционную недвижимость.



Есть два фактора - драйвера мощного взлета евро в обозримом будущем:



- первый - когда окончится канитель с Британией, причем независимо от результата, лучше плохой конец,чем ужас без конца

-второй -более менее ,пусть и натянутая нормализация ситуации с Россией положительно повлияет на все ЕС и на еврозону в частности



Совершенно не удивлюсь в разрезе следующего года, ну или совсем чуть-чуть погодя, уровням близким даже к 1-25, а это 15% годовых ,для начала.





К гривне по идее должно отскочить выше тридцатки, а это целых три гривны на одном евро, несмотря ни на какие "земли" , "таможни" и т.п..

Никакая земля не поможет им по настоящему вырулить экономику и страну вместе с прицепом ихних коломойско-пинчуковских и прочих дружбанов .