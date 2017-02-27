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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2114211521162117

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 40
Не нижче 24.50
53%
21
24.25 - 24.49
13%
5
24.00 - 24.24
13%
5
23.75 - 23.99
3%
1
23.50 - 23.74
5%
2
23.25 - 23.49
5%
2
23.00 - 23.24
3%
1
Нижче 23.00
8%
3
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в макроконтексте.

Ежедневный объем валютных торгов достиг 6,5трлн$ в эквиваленте.

Основным центром валютной торговли в мире остается Лондон.
Его доля в мировом обороте повысилась с 37% в 2016 году до 43% в 2019 году.
Доля Нью-Йорка снизилась и составила 17% против 19% тремя годами ранее. Совокупная доля Токио, Гонконга и Сингапура уменьшилась до 20% с 21%.

И другие не менее интересные цифры:
https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... ln-v-sutki
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 00:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:и. А если надо будет доказывать задним числом
если такой маразм опубликуют в "Урядовом курьере" тогда можно будет обсуждать. Пока что только догадки .
в одной из школ Украины произошло ЧП – первоклассник упал в выгребную яму туалета...К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли. Вы уверены что терминалов с NFC оплатой нам не хватает ?
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 00:16

  andrein написав:Британское издание The Spectator Index включило Украину в десятку наиболее опасных для проживания стран. Рейтинг обнародован в понедельник, 16 сентября.

Первую строчку заняла Бразилия. За 2018-й год число убийств там сократилось до 57,3 тысяч случаев. Годом ранее этот показатель составлял 64 тысячи. Население страны по данным за 2019-й год достигает 210 миллионов человек.

На второй строчке по уровню потенциальной угрозы — Южная Африка. Замыкает тройку Нигерия. С четвертого по десятое место расположились Аргентина, Индия, Перу, Кения, Украина, Турция и Колумбия.

Они гонят. Украина -цэ Европа ! :)

видимо они не отделяют ОРДЛ или как там его верно называть временно окупированное образование от Украины , то есть то что указано указано для ОРДЛО в том числе
в одной из школ Украины произошло ЧП – первоклассник упал в выгребную яму туалета...К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли. Вы уверены что терминалов с NFC оплатой нам не хватает ?
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