Ежедневный объем валютных торгов достиг 6,5трлн$ в эквиваленте.
Основным центром валютной торговли в мире остается Лондон. Его доля в мировом обороте повысилась с 37% в 2016 году до 43% в 2019 году. Доля Нью-Йорка снизилась и составила 17% против 19% тремя годами ранее. Совокупная доля Токио, Гонконга и Сингапура уменьшилась до 20% с 21%.
hxbbgaf написав:и. А если надо будет доказывать задним числом
если такой маразм опубликуют в "Урядовом курьере" тогда можно будет обсуждать. Пока что только догадки .
в одной из школ Украины произошло ЧП – первоклассник упал в выгребную яму туалета...К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли. Вы уверены что терминалов с NFC оплатой нам не хватает ?
andrein написав:Британское издание The Spectator Index включило Украину в десятку наиболее опасных для проживания стран. Рейтинг обнародован в понедельник, 16 сентября.
Первую строчку заняла Бразилия. За 2018-й год число убийств там сократилось до 57,3 тысяч случаев. Годом ранее этот показатель составлял 64 тысячи. Население страны по данным за 2019-й год достигает 210 миллионов человек.
На второй строчке по уровню потенциальной угрозы — Южная Африка. Замыкает тройку Нигерия. С четвертого по десятое место расположились Аргентина, Индия, Перу, Кения, Украина, Турция и Колумбия.
Они гонят. Украина -цэ Европа !
видимо они не отделяют ОРДЛ или как там его верно называть временно окупированное образование от Украины , то есть то что указано указано для ОРДЛО в том числе
в одной из школ Украины произошло ЧП – первоклассник упал в выгребную яму туалета...К счастью, одноклассники мальчика побежали за учителями и его спасли. Вы уверены что терминалов с NFC оплатой нам не хватает ?