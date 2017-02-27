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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 вер, 2019 07:50
yama написав: hxbbgaf написав:
и. А если надо будет доказывать задним числом
если такой маразм опубликуют в "Урядовом курьере" тогда можно будет обсуждать. Пока что только догадки .
Кстати молодая команда уже подготовила законопроект, что для начала действия любого закона уже не нужна будет публикация в Урядовом курьере, достаточно его появления на сайте Рады с указанием даты начала действия.
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