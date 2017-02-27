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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2114211521162117

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 42
Не нижче 24.50
55%
23
24.25 - 24.49
12%
5
24.00 - 24.24
12%
5
23.75 - 23.99
2%
1
23.50 - 23.74
5%
2
23.25 - 23.49
5%
2
23.00 - 23.24
2%
1
Нижче 23.00
7%
3
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 07:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

yama написав:
  hxbbgaf написав:и. А если надо будет доказывать задним числом
если такой маразм опубликуют в "Урядовом курьере" тогда можно будет обсуждать. Пока что только догадки .


Кстати молодая команда уже подготовила законопроект, что для начала действия любого закона уже не нужна будет публикация в Урядовом курьере, достаточно его появления на сайте Рады с указанием даты начала действия.
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