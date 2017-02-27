hxbbgaf написав:и. А если надо будет доказывать задним числом
если такой маразм опубликуют в "Урядовом курьере" тогда можно будет обсуждать. Пока что только догадки .
Кстати молодая команда уже подготовила законопроект, что для начала действия любого закона уже не нужна будет публикация в Урядовом курьере, достаточно его появления на сайте Рады с указанием даты начала действия.
в принципе логично, цифрова країна, но с другой стороны сайт в библиотеку не подошьешь
Пиво отпускается только членам профсоюза. http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov