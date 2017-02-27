Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 вер, 2019 09:01
freeze написав: yama написав: hxbbgaf написав:
и. А если надо будет доказывать задним числом
если такой маразм опубликуют в "Урядовом курьере" тогда можно будет обсуждать. Пока что только догадки .
Кстати молодая команда уже подготовила законопроект, что для начала действия любого закона уже не нужна будет публикация в Урядовом курьере, достаточно его появления на сайте Рады с указанием даты начала действия.
в принципе логично, цифрова країна, но с другой стороны сайт в библиотеку не подошьешь
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kharkov_val
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Додано: Сер 18 вер, 2019 09:20
kharkov_val Где пропадаете ? Куда дальше двигаемся ближайшее время, ваши ощущения как практика валютного рынка ?
freeze
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Додано: Сер 18 вер, 2019 09:32
Що там взагалі на тій митниці твориться?
https://www.facebook.com/CASEUkraine/po ... 3989970350
Цитата: "Отже, перераховані фактори пояснюють лише 3.3 млрд грн з 5.2 млрд грн, загублених на митниці. А куди зникли 1.9 млрд грн? "
Франківськ 24,62/24.76
І картинка в доповнення. (Раніше вже хтось її викладав)
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
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Додано: Сер 18 вер, 2019 09:49
freeze пока вниз за МБ, пирамида ОВГЗ запущена, ждем кредит МВФ если мирового кризиса не будет и запустим рынок земли и приватизируем ГЭС-АЭС и ЖД все будет ок для бумаги .... я на месте, работаем))
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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kharkov_val
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Додано: Сер 18 вер, 2019 10:26
Как больно смотреть на курс
Zebra
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Додано: Сер 18 вер, 2019 10:31
Zebra написав:
Как больно смотреть на курс
Не больней, чем летом 2015-го, когда с 40 на 21 сходили.
Искатель
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Додано: Сер 18 вер, 2019 10:34
Zebra написав:
Как больно смотреть на курс
Чому, адже з кожним спуском можна взяти більше валюти, дохід в грн)
ПС знаю, знаю заначка в доларі, ну так а коли з 8 сіганули на 15-20-25-30 то нормально було
а тепер пішов трохи зворотній процес, нічого страшного.
twin
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Додано: Сер 18 вер, 2019 10:34
Zebra написав:
Как больно смотреть на курс
почему же? сумма пенсии к примеру в эквиваленте растет! пенсионеры богатеют!
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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kharkov_val
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Додано: Сер 18 вер, 2019 10:37
kharkov_val написав: Zebra написав:
Как больно смотреть на курс
почему же? сумма пенсии к примеру в эквиваленте растет! пенсионеры богатеют!
Рога болят у парнокопытных
Investor_33
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Додано: Сер 18 вер, 2019 10:44
Искатель написав: Zebra написав:
Как больно смотреть на курс
Не больней, чем летом 2015-го, когда с 40 на 21 сходили.
что это было как не безумием?
Что это было?
И чем сегодня лучше чем тогда?
Какого чёрта тогда в 2014 - 2015 годах к нам инвесторы на ОВДП не слетались как сейчас?
Сейчас что изменилось?
НИЧЕГО.
Война как была так и продолжается и конца края не видно.
Так что же произошло?
Тупой развод народа тогда па30, сейчас па25
Востаннє редагувалось
Yuri_61
в Сер 18 вер, 2019 11:13, всього редагувалось 1 раз.
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