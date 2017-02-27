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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 211521162117211821192120>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 59
Не нижче 24.50
51%
30
24.25 - 24.49
12%
7
24.00 - 24.24
15%
9
23.75 - 23.99
5%
3
23.50 - 23.74
5%
3
23.25 - 23.49
3%
2
23.00 - 23.24
2%
1
Нижче 23.00
7%
4
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:01

  freeze написав:
yama написав:
  hxbbgaf написав:и. А если надо будет доказывать задним числом
если такой маразм опубликуют в "Урядовом курьере" тогда можно будет обсуждать. Пока что только догадки .


Кстати молодая команда уже подготовила законопроект, что для начала действия любого закона уже не нужна будет публикация в Урядовом курьере, достаточно его появления на сайте Рады с указанием даты начала действия.

в принципе логично, цифрова країна, но с другой стороны сайт в библиотеку не подошьешь
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:20

kharkov_val

Где пропадаете ?
Куда дальше двигаемся ближайшее время, ваши ощущения как практика валютного рынка ?
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Що там взагалі на тій митниці твориться?
https://www.facebook.com/CASEUkraine/po ... 3989970350

Цитата: "Отже, перераховані фактори пояснюють лише 3.3 млрд грн з 5.2 млрд грн, загублених на митниці. А куди зникли 1.9 млрд грн? "
Франківськ 24,62/24.76

І картинка в доповнення. (Раніше вже хтось її викладав)
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Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:49

freeze пока вниз за МБ, пирамида ОВГЗ запущена, ждем кредит МВФ если мирового кризиса не будет и запустим рынок земли и приватизируем ГЭС-АЭС и ЖД все будет ок для бумаги .... я на месте, работаем))
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kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 10:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как больно смотреть на курс
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 10:31

  Zebra написав:Как больно смотреть на курс


Не больней, чем летом 2015-го, когда с 40 на 21 сходили.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 10:34

  Zebra написав:Как больно смотреть на курс

Чому, адже з кожним спуском можна взяти більше валюти, дохід в грн)

ПС знаю, знаю заначка в доларі, ну так а коли з 8 сіганули на 15-20-25-30 то нормально було :) а тепер пішов трохи зворотній процес, нічого страшного.
twin
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 10:34

  Zebra написав:Как больно смотреть на курс

почему же? сумма пенсии к примеру в эквиваленте растет! пенсионеры богатеют!
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 10:37

  kharkov_val написав:
  Zebra написав:Как больно смотреть на курс

почему же? сумма пенсии к примеру в эквиваленте растет! пенсионеры богатеют!

Рога болят у парнокопытных :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 10:44

  Искатель написав:
  Zebra написав:Как больно смотреть на курс


Не больней, чем летом 2015-го, когда с 40 на 21 сходили.


что это было как не безумием?
Что это было?
И чем сегодня лучше чем тогда?
Какого чёрта тогда в 2014 - 2015 годах к нам инвесторы на ОВДП не слетались как сейчас?
Сейчас что изменилось?
НИЧЕГО.
Война как была так и продолжается и конца края не видно.
Так что же произошло?
Тупой развод народа тогда па30, сейчас па25
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 18 вер, 2019 11:13, всього редагувалось 1 раз.
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