Додано: Сер 18 вер, 2019 11:18

kharkov_val написав: Yuri_61 была война а сейчас замороженный конфликт... была война а сейчас замороженный конфликт...

который может в любую секунду перерасти в что то большеекто или что может помешать этому маньяку?для меня что тогда, что сейчас - ничего не изменилосьда, ЗВР выросли сказочно до 22 ярдов плюс ещё 5 ярдов зайдёта тогда в 2015 было 5 ярдов - только это причина па 30вывод: не надо было торопится грести бакс,а сейчас он и задарма не нуженникому походураз курс ниже 25 и внизкому нибудь он будет нужен будет и когда?чувство такое что никому и никогдаа что ж то было тогда за безумие?