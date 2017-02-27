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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 21162117211821192120>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 59
Не нижче 24.50
51%
30
24.25 - 24.49
12%
7
24.00 - 24.24
15%
9
23.75 - 23.99
5%
3
23.50 - 23.74
5%
3
23.25 - 23.49
3%
2
23.00 - 23.24
2%
1
Нижче 23.00
7%
4
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 10:46

  twin написав:Чому, адже з кожним спуском можна взяти більше валюти, дохід в грн)

Согласен
Тоже сначала немного расстроился, что зеленый матрац становится не таким комфортным. А потом увидел возможность его утолщать по "промо-цене", и сон стал лучше :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 10:55

  Вкладчик1234 написав:
  twin написав:Чому, адже з кожним спуском можна взяти більше валюти, дохід в грн)

Согласен
Тоже сначала немного расстроился, что зеленый матрац становится не таким комфортным. А потом увидел возможность его утолщать по "промо-цене", и сон стал лучше :)

Все правильно, усредняемся по акционным ценам. Все равно лучший курс никогда не угадаешь.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:00

  BIGor написав:Все правильно, усредняемся по акционным ценам. Все равно лучший курс никогда не угадаешь.


"Усреднение погубило больше евреев, чем Холокост" (народная трейдерская мудрость)
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:08

  asti написав:В этой связи интересует мнение форумчан: до каких уровней может укрепиться ещё гривна до конца года? Мой минимум - 24,5...


Так для этого уже запустили голосовалку в начале странички :D
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:14

  Вкладчик1234 написав: по "промо-цене"

те, что покупают сейчас па25 будут завтра завидовать тем, что купили па 24,7 и т.д.
до 21?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 18 вер, 2019 11:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:16

Yuri_61 была война а сейчас замороженный конфликт...
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:18

  kharkov_val написав:Yuri_61 была война а сейчас замороженный конфликт...


который может в любую секунду перерасти в что то большее
кто или что может помешать этому маньяку?

для меня что тогда, что сейчас - ничего не изменилось

да, ЗВР выросли сказочно до 22 ярдов плюс ещё 5 ярдов зайдёт
а тогда в 2015 было 5 ярдов - только это причина па 30
вывод: не надо было торопится грести бакс,
а сейчас он и задарма не нужен
никому походу
раз курс ниже 25 и вниз
кому нибудь он будет нужен будет и когда?
чувство такое что никому и никогда
а что ж то было тогда за безумие?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:31

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.09.2019.................2467,4365
Гривна укрепилась на 9 копеек.
Открылись, как и вчера, чуть ниже закрытия с расширением спреда вниз. До 11-15 равномерно опускались, одолев за это время 6-8 копеек. Потом рынок уравновесился. Начали активно торговать достаточно рано, примерно в 10-30. Есть повод заподозрить участие в торгах НБУ.
НБУ вчера выкупил 41 млн. Работали аккуратно, по графику котировок присутствие НБУ было не заметно.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
16.09.2019
Усього, млн дол. США 395.6
Опять обороты непривычно высокие для понедельника.

  Yuri_61 написав:а что ж то было тогда за безумие?

Такое же, как сейчас, только наоборот :)
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 18 вер, 2019 11:48, всього редагувалось 2 разів.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:31

  kharkov_val написав:
  Zebra написав:Как больно смотреть на курс

почему же? сумма пенсии к примеру в эквиваленте растет! пенсионеры богатеют!


Здравствуйте.

Поднятие цен на продукты все нивелирует .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Поднятие цен на продукты все нивелирует .

наблюдаем по-валюте минимумы последних 3-х (может 4-5 у меня нет ранней информации. Однако цены таких минимумов не показывают, к сожалению.

24,79 - было в июле 2016 г.
Востаннє редагувалось edgar_po в Сер 18 вер, 2019 11:42, всього редагувалось 1 раз.
edgar_po
 
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