Согласен
Тоже сначала немного расстроился, что зеленый матрац становится не таким комфортным. А потом увидел возможность его утолщать по "промо-цене", и сон стал лучше
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 вер, 2019 10:46
Согласен
Тоже сначала немного расстроился, что зеленый матрац становится не таким комфортным. А потом увидел возможность его утолщать по "промо-цене", и сон стал лучше
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 18 вер, 2019 10:55
Все правильно, усредняемся по акционным ценам. Все равно лучший курс никогда не угадаешь.
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:00
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:08
Так для этого уже запустили голосовалку в начале странички
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:14
те, что покупают сейчас па25 будут завтра завидовать тем, что купили па 24,7 и т.д.
до 21?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 18 вер, 2019 11:27, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:16
Yuri_61 была война а сейчас замороженный конфликт...
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:18
который может в любую секунду перерасти в что то большее
кто или что может помешать этому маньяку?
для меня что тогда, что сейчас - ничего не изменилось
да, ЗВР выросли сказочно до 22 ярдов плюс ещё 5 ярдов зайдёт
а тогда в 2015 было 5 ярдов - только это причина па 30
вывод: не надо было торопится грести бакс,
а сейчас он и задарма не нужен
никому походу
раз курс ниже 25 и вниз
кому нибудь он будет нужен будет и когда?
чувство такое что никому и никогда
а что ж то было тогда за безумие?
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:31
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.09.2019.................2467,4365
Гривна укрепилась на 9 копеек.
Открылись, как и вчера, чуть ниже закрытия с расширением спреда вниз. До 11-15 равномерно опускались, одолев за это время 6-8 копеек. Потом рынок уравновесился. Начали активно торговать достаточно рано, примерно в 10-30. Есть повод заподозрить участие в торгах НБУ.
НБУ вчера выкупил 41 млн. Работали аккуратно, по графику котировок присутствие НБУ было не заметно.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
16.09.2019
Усього, млн дол. США 395.6
Опять обороты непривычно высокие для понедельника.
Такое же, как сейчас, только наоборот
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 18 вер, 2019 11:48, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:31
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
наблюдаем по-валюте минимумы последних 3-х (может 4-5 у меня нет ранней информации. Однако цены таких минимумов не показывают, к сожалению.
24,79 - было в июле 2016 г.
Востаннє редагувалось edgar_po в Сер 18 вер, 2019 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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