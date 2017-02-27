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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2116211721182119

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 59
Не нижче 24.50
51%
30
24.25 - 24.49
12%
7
24.00 - 24.24
15%
9
23.75 - 23.99
5%
3
23.50 - 23.74
5%
3
23.25 - 23.49
3%
2
23.00 - 23.24
2%
1
Нижче 23.00
7%
4
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:41

  холява написав:
  kharkov_val написав:
  Zebra написав:Как больно смотреть на курс

почему же? сумма пенсии к примеру в эквиваленте растет! пенсионеры богатеют!


Здравствуйте.

Поднятие цен на продукты все нивелирует .

Цены на импорт падают, уже снова масово появляется недорогая беларусская молочка.

Наши производители не смогут постоянно повышать цены при укреплении гривны относительно доллара - иначе проиграют конкурентную борьбу с импортом.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Знаю одно: это не здорово такая навала инвестором на наши ОВДП
аналогия биткоин па20 тыщ
быстро тогда пирамида обрушилась до 3 тыщ, сецйчас снова растёт
Моё вывод: прдёт время Ч и тряхнёт так, что нерезы друг перед другом спотыкаясь будут закрывать ОВДП и НБУ распрощается со своим жирком из баксов очень быстро за неделю.
и курс станет 27,6

это авантюра с ОВДП па18% + ревальвация гривны

минфин и НБУ ещё пожалеют о содеяном
если нет спроса, кроме НБУ на валюту в стране - это значит уже гаплык экономике
это просто ненормально, что никому, кроме НБУ не нужна СКВ
это жесть
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 18 вер, 2019 11:47, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:43

  Сибарит написав:НБУ вчера выкупил 30 млн. Работали аккуратно, по графику котировок присутствие НБУ было не заметно.


Судя по анализу ликвидности, вчера взяли 41 млн.
Сегодня с утра Нацбанк тоже брал по 24,70-24,715.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:46

  Yuri_61 написав:
да, ЗВР выросли сказочно до 22 ярдов плюс ещё 5 ярдов зайдёт


Долги, долги, долги....
И их обслуживание.

Что там у нас по госбюджету на 2020 год.
Доходы - 1070 млрд гривен
Затраты на погашение гос.долгов и проценты по ним - 430 млрд гривен.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:48

  BIGor написав: Цены на импорт падают, уже снова масово появляется недорогая беларусская молочка.

Наши производители не смогут постоянно повышать цены при укреплении гривны относительно доллара - иначе проиграют конкурентную борьбу с импортом.


Польские сыры давно дешевле.
Сейчас и недорогие овощи оттуда подтянутся, а также польские яблоки и египетская картошка.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Судя по анализу ликвидности, вчера взяли 41 млн.

Упс. Мимо графы промахнулся, исправлю.

  Yuri_61 написав:будут закрывать ОВДП

Это как?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:58

  Сибарит написав:
  Yuri_61 написав:будут закрывать ОВДП

Это как?
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:58

  BIGor написав:
  холява написав:
  Zebra написав:Как больно смотреть на курс

почему же? сумма пенсии к примеру в эквиваленте растет! пенсионеры богатеют!


Здравствуйте.

Поднятие цен на продукты все нивелирует .

Цены на импорт падают, уже снова масово появляется недорогая беларусская молочка.

Наши производители не смогут постоянно повышать цены при укреплении гривны относительно доллара - иначе проиграют конкурентную борьбу с импортом.[/quote]

Ну , посмотрим, что будет после погашения валютных кредитов .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто объяснит рост курса баска в 2018 году до 28 (спрос видимо бешенный был) и то, что сейчас ниже 25 и нет спроса на баксы, кроме НБУ?
И то, что даже намёка нет на рост курса бакса до конца года?
Почему вдруг в середине сентября 2019 года никому не нужен бакс?
А в 2018 году он был всем нужен аж до курса па28,5?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:04

  Искатель написав:
  BIGor написав:Все правильно, усредняемся по акционным ценам. Все равно лучший курс никогда не угадаешь.


"Усреднение погубило больше евреев, чем Холокост" (народная трейдерская мудрость)


В оригинале звучало так.
Плечи убили больше евреев, чем Холокост.
И ведь реально плечи чаше приводят к маржинколам
Живите своим умом!
zzzzzz
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