Цены на импорт падают, уже снова масово появляется недорогая беларусская молочка.
Наши производители не смогут постоянно повышать цены при укреплении гривны относительно доллара - иначе проиграют конкурентную борьбу с импортом.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:41
Цены на импорт падают, уже снова масово появляется недорогая беларусская молочка.
Наши производители не смогут постоянно повышать цены при укреплении гривны относительно доллара - иначе проиграют конкурентную борьбу с импортом.
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Знаю одно: это не здорово такая навала инвестором на наши ОВДП
аналогия биткоин па20 тыщ
быстро тогда пирамида обрушилась до 3 тыщ, сецйчас снова растёт
Моё вывод: прдёт время Ч и тряхнёт так, что нерезы друг перед другом спотыкаясь будут закрывать ОВДП и НБУ распрощается со своим жирком из баксов очень быстро за неделю.
и курс станет 27,6
это авантюра с ОВДП па18% + ревальвация гривны
минфин и НБУ ещё пожалеют о содеяном
если нет спроса, кроме НБУ на валюту в стране - это значит уже гаплык экономике
это просто ненормально, что никому, кроме НБУ не нужна СКВ
это жесть
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 18 вер, 2019 11:47, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:43
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:46
Долги, долги, долги....
И их обслуживание.
Что там у нас по госбюджету на 2020 год.
Доходы - 1070 млрд гривен
Затраты на погашение гос.долгов и проценты по ним - 430 млрд гривен.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:48
Польские сыры давно дешевле.
Сейчас и недорогие овощи оттуда подтянутся, а также польские яблоки и египетская картошка.
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:58
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:58
Цены на импорт падают, уже снова масово появляется недорогая беларусская молочка.
Наши производители не смогут постоянно повышать цены при укреплении гривны относительно доллара - иначе проиграют конкурентную борьбу с импортом.[/quote]
Ну , посмотрим, что будет после погашения валютных кредитов .
Додано: Сер 18 вер, 2019 12:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кто объяснит рост курса баска в 2018 году до 28 (спрос видимо бешенный был) и то, что сейчас ниже 25 и нет спроса на баксы, кроме НБУ?
И то, что даже намёка нет на рост курса бакса до конца года?
Почему вдруг в середине сентября 2019 года никому не нужен бакс?
А в 2018 году он был всем нужен аж до курса па28,5?
Додано: Сер 18 вер, 2019 12:04
В оригинале звучало так.
Плечи убили больше евреев, чем Холокост.
И ведь реально плечи чаше приводят к маржинколам
Живите своим умом!
|