Додано: Сер 18 вер, 2019 11:42

Знаю одно: это не здорово такая навала инвестором на наши ОВДП

аналогия биткоин па20 тыщ

быстро тогда пирамида обрушилась до 3 тыщ, сецйчас снова растёт

Моё вывод: прдёт время Ч и тряхнёт так, что нерезы друг перед другом спотыкаясь будут закрывать ОВДП и НБУ распрощается со своим жирком из баксов очень быстро за неделю.

и курс станет 27,6



это авантюра с ОВДП па18% + ревальвация гривны



минфин и НБУ ещё пожалеют о содеяном

если нет спроса, кроме НБУ на валюту в стране - это значит уже гаплык экономике

это просто ненормально, что никому, кроме НБУ не нужна СКВ

это жесть