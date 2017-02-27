Додано: Сер 18 вер, 2019 13:41

Yuri_61 написав: Кто объяснит рост курса баска в 2018 году до 28 (спрос видимо бешенный был) и то, что сейчас ниже 25 и нет спроса на баксы, кроме НБУ?

И то, что даже намёка нет на рост курса бакса до конца года?

Почему вдруг в середине сентября 2019 года никому не нужен бакс?

А в 2018 году он был всем нужен аж до курса па28,5? Кто объяснит рост курса баска в 2018 году до 28 (спрос видимо бешенный был) и то, что сейчас ниже 25 и нет спроса на баксы, кроме НБУ?И то, что даже намёка нет на рост курса бакса до конца года?Почему вдруг в середине сентября 2019 года никому не нужен бакс?А в 2018 году он был всем нужен аж до курса па28,5?

Потому что бизнес-процессы тогда шли нормально. Был импорт, был экспорт. Товарооборот наращивали. Люди знали позицию страны и руководства, от этого и планировали свой бизнес. А сейчас фиг что поймешь. Президент одно говорит, глава ОП другое, премьер третье. Делают же четвертое... Вот бизнес и сворачивается быстрыми темпами. Как только власть сменилась, был всплеск небольшой курса - это выходили самые шустрые. Которые сразу поняли, что будет с экономикой. Остальные закрывались постепенно и переходили в валюту. А сейчас процесс по сути уже на этапе завершения. У живого еще бизнеса уже нет свободной гривны. Тут бы на плаву остаться. Про импорт чуть ранее написал. А это был приличный кусок экономики! Его сейчас зажали в тиски. А нет импортеров - нет и спроса на валюту. Вот только пружина отложенного спроса всё равно сжимается. Доедят и выработают запасы, завезенные ранее, и рванет так, что мало никому не покажется!