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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2117211821192120

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 67
Не нижче 24.50
54%
36
24.25 - 24.49
10%
7
24.00 - 24.24
15%
10
23.75 - 23.99
4%
3
23.50 - 23.74
4%
3
23.25 - 23.49
3%
2
23.00 - 23.24
1%
1
Нижче 23.00
7%
5
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:такая навала инвестором на наши ОВДП
аналогия биткоин па20 тыщ


прросто геніальна аналогія, це як машини із картошкою зрівняти :)
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:08

  Investor_33 написав:
  kharkov_val написав:
  Zebra написав:Как больно смотреть на курс

почему же? сумма пенсии к примеру в эквиваленте растет! пенсионеры богатеют!

Рога болят у парнокопытных :lol:


Почему? Текущие доходы в долларах растут, возможности - разширяются. Полностью обновил в этому году технику. Такая же картина у остальных в том числе и пенсов. В упор не вижу смысла куда то ехать. Ну а экспортёры пусть становятся эффективными. Оно кстати тоже такой себе выход выживать за счёт девальвации.

Индекс потребительских настроений в Украине в августе по сравнению с июлем 2019 года вырос на 7,6 пункта — до 95,6 по 200-балльной шкале, вернувшись на уровень до кризиса 2008 года.

https://finclub.net/news/potrebitelskie ... OYZY0bnFWw
Потреблять, потреблять и ещё раз - потреблять!
Востаннє редагувалось lrs7719 в Сер 18 вер, 2019 12:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:17

Форумчанин mustbe (ріспект)
відновив самий востребований валютний сервіс -
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 12:20

7
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Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:30

  Yuri_61 написав:минфин и НБУ ещё пожалеют о содеяном
если нет спроса, кроме НБУ на валюту в стране - это значит уже гаплык экономике
это просто ненормально, что никому, кроме НБУ не нужна СКВ
это жесть

Спрос есть, но его искусственно порезали. Вся таможня стоит уже месяц. Импорт по сути перекрыт наглухо! Если уже остановили импорт ГСМ, то это уже действительно полный гаплык с этой аферой гривнеукрепляжа. У нас почти вся горючка импортная. А её всю остановили на границе. И заодно кошмарят нефтетрейдеров. Кто при таком раскладе будет что-то завозить? А обрубить сейчас горючку - это вафли аграриям. Сеять на чём будем? И это только вершина айсберга. По цепочке прижали всех средних и мелких коммерсов. Вот и нет спроса на валюту. Какой смысл закупать товар, если его невозможно ввезти.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:41

  Yuri_61 написав:Кто объяснит рост курса баска в 2018 году до 28 (спрос видимо бешенный был) и то, что сейчас ниже 25 и нет спроса на баксы, кроме НБУ?
И то, что даже намёка нет на рост курса бакса до конца года?
Почему вдруг в середине сентября 2019 года никому не нужен бакс?
А в 2018 году он был всем нужен аж до курса па28,5?

Потому что бизнес-процессы тогда шли нормально. Был импорт, был экспорт. Товарооборот наращивали. Люди знали позицию страны и руководства, от этого и планировали свой бизнес. А сейчас фиг что поймешь. Президент одно говорит, глава ОП другое, премьер третье. Делают же четвертое... Вот бизнес и сворачивается быстрыми темпами. Как только власть сменилась, был всплеск небольшой курса - это выходили самые шустрые. Которые сразу поняли, что будет с экономикой. Остальные закрывались постепенно и переходили в валюту. А сейчас процесс по сути уже на этапе завершения. У живого еще бизнеса уже нет свободной гривны. Тут бы на плаву остаться. Про импорт чуть ранее написал. А это был приличный кусок экономики! Его сейчас зажали в тиски. А нет импортеров - нет и спроса на валюту. Вот только пружина отложенного спроса всё равно сжимается. Доедят и выработают запасы, завезенные ранее, и рванет так, что мало никому не покажется!
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:42


Почему? Текущие доходы в долларах растут, возможности - разширяются. Полностью обновил в этому году технику. Такая же картина у остальных в том числе и пенсов. В упор не вижу смысла куда то ехать. Ну а экспортёры пусть становятся эффективными. Оно кстати тоже такой себе выход выживать за счёт девальвации.

Индекс потребительских настроений в Украине в августе по сравнению с июлем 2019 года вырос на 7,6 пункта — до 95,6 по 200-балльной шкале, вернувшись на уровень до кризиса 2008 года.

https://finclub.net/news/potrebitelskie ... OYZY0bnFWw
Потреблять, потреблять и ещё раз - потреблять!


А Вы, небось, понабирали житомирских Айфонов да черкасских плазменных 8к панелей, когда технику себе обновляли. А еще купили запорожский автомобиль и заправили его закарпатским бензином. Торгбаланс при нынешнем потреблении больно уж минусит. До 2008 и до 2013 такое было.
А игры в ОВГЗ и треть доходов бюджета за счет займов не очень убедительный аргумент крепкой нацвалюты.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЛАД написав:
  lrs7719 написав:.....
Потреблять, потреблять и ещё раз - потреблять!

Хороший лозунг.
Особенно, если из повторяющихся слов убрать первые 5 букв. :lol:

Для чого стільки сарказму.
Більше споживати - це чудово для економіки країни. Але було б краще якби ми вміли все виробляти і це споживання було в основному внутрішнє.
Ці споживчі настрої налаштовані на велику частину імпортних товарів, що знову ж таки не додає таких суттєвих бонусів нашим виробникам і ВВП + створює перекоси по сальдо торгівлі.
От подивіться логіку. Зараз дуже вигідно запустити процес покупки товарів тривалого користування. Вигідно поїхати закордон на відпочинок. Бізнесу вигідно вкладатись в основні фонди. Що власне зараз і відбувається.
Інша річ, що рано чи пізно нахом'ячена гривня закінчиться або прийдеться гасити кредити які зараз відкрились на покупку цих товарів тривалого користування. А щоб їх гаси - потрібен збут. А збуту не буде бо курс знижує конкурентоздатність.
Далі все повинно повернутись на свої місця. От тільки питання скільки все це займе в часі. Квартал, пів року рік, кілька років? ну і плюс вплив зовнішніх факторів: Світова криза, відновлення воєнних дій, зупинка транзиту газу.
Невідомих стільки, що ситуацію не прорахуєш.
Але я відхилився від думки. Підсумую. Ріст споживчих настроїв - то є добре, а не зле.
Франківськ дає круглі цифри 24,6/27,7
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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