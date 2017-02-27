прросто геніальна аналогія, це як машини із картошкою зрівняти
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 вер, 2019 12:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
прросто геніальна аналогія, це як машини із картошкою зрівняти
+50грн !
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Додано: Сер 18 вер, 2019 12:08
Почему? Текущие доходы в долларах растут, возможности - разширяются. Полностью обновил в этому году технику. Такая же картина у остальных в том числе и пенсов. В упор не вижу смысла куда то ехать. Ну а экспортёры пусть становятся эффективными. Оно кстати тоже такой себе выход выживать за счёт девальвации.
Индекс потребительских настроений в Украине в августе по сравнению с июлем 2019 года вырос на 7,6 пункта — до 95,6 по 200-балльной шкале, вернувшись на уровень до кризиса 2008 года.
Потреблять, потреблять и ещё раз - потреблять!
Востаннє редагувалось lrs7719 в Сер 18 вер, 2019 12:28, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 18 вер, 2019 12:17
Форумчанин mustbe (ріспект)
відновив самий востребований валютний сервіс -
супер оперативні онлайн курси по усіх банках БСУ, що надають цю послугу
viewtopic.php?p=4745799#p4745799
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 18 вер, 2019 12:20
7
24.69-24.70/24.75-24.77
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 18 вер, 2019 13:30
Спрос есть, но его искусственно порезали. Вся таможня стоит уже месяц. Импорт по сути перекрыт наглухо! Если уже остановили импорт ГСМ, то это уже действительно полный гаплык с этой аферой гривнеукрепляжа. У нас почти вся горючка импортная. А её всю остановили на границе. И заодно кошмарят нефтетрейдеров. Кто при таком раскладе будет что-то завозить? А обрубить сейчас горючку - это вафли аграриям. Сеять на чём будем? И это только вершина айсберга. По цепочке прижали всех средних и мелких коммерсов. Вот и нет спроса на валюту. Какой смысл закупать товар, если его невозможно ввезти.
Додано: Сер 18 вер, 2019 13:41
Потому что бизнес-процессы тогда шли нормально. Был импорт, был экспорт. Товарооборот наращивали. Люди знали позицию страны и руководства, от этого и планировали свой бизнес. А сейчас фиг что поймешь. Президент одно говорит, глава ОП другое, премьер третье. Делают же четвертое... Вот бизнес и сворачивается быстрыми темпами. Как только власть сменилась, был всплеск небольшой курса - это выходили самые шустрые. Которые сразу поняли, что будет с экономикой. Остальные закрывались постепенно и переходили в валюту. А сейчас процесс по сути уже на этапе завершения. У живого еще бизнеса уже нет свободной гривны. Тут бы на плаву остаться. Про импорт чуть ранее написал. А это был приличный кусок экономики! Его сейчас зажали в тиски. А нет импортеров - нет и спроса на валюту. Вот только пружина отложенного спроса всё равно сжимается. Доедят и выработают запасы, завезенные ранее, и рванет так, что мало никому не покажется!
Додано: Сер 18 вер, 2019 13:42
А Вы, небось, понабирали житомирских Айфонов да черкасских плазменных 8к панелей, когда технику себе обновляли. А еще купили запорожский автомобиль и заправили его закарпатским бензином. Торгбаланс при нынешнем потреблении больно уж минусит. До 2008 и до 2013 такое было.
А игры в ОВГЗ и треть доходов бюджета за счет займов не очень убедительный аргумент крепкой нацвалюты.
Додано: Сер 18 вер, 2019 13:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Для чого стільки сарказму.
Більше споживати - це чудово для економіки країни. Але було б краще якби ми вміли все виробляти і це споживання було в основному внутрішнє.
Ці споживчі настрої налаштовані на велику частину імпортних товарів, що знову ж таки не додає таких суттєвих бонусів нашим виробникам і ВВП + створює перекоси по сальдо торгівлі.
От подивіться логіку. Зараз дуже вигідно запустити процес покупки товарів тривалого користування. Вигідно поїхати закордон на відпочинок. Бізнесу вигідно вкладатись в основні фонди. Що власне зараз і відбувається.
Інша річ, що рано чи пізно нахом'ячена гривня закінчиться або прийдеться гасити кредити які зараз відкрились на покупку цих товарів тривалого користування. А щоб їх гаси - потрібен збут. А збуту не буде бо курс знижує конкурентоздатність.
Далі все повинно повернутись на свої місця. От тільки питання скільки все це займе в часі. Квартал, пів року рік, кілька років? ну і плюс вплив зовнішніх факторів: Світова криза, відновлення воєнних дій, зупинка транзиту газу.
Невідомих стільки, що ситуацію не прорахуєш.
Але я відхилився від думки. Підсумую. Ріст споживчих настроїв - то є добре, а не зле.
Франківськ дає круглі цифри 24,6/27,7
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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