Додано: Сер 18 вер, 2019 14:36

yuri_m написав: Yuri_61 написав: Кто объяснит рост курса баска в 2018 году до 28 (спрос видимо бешенный был) и то, что сейчас ниже 25 и нет спроса на баксы, кроме НБУ?

И то, что даже намёка нет на рост курса бакса до конца года?

Почему вдруг в середине сентября 2019 года никому не нужен бакс?

А в 2018 году он был всем нужен аж до курса па28,5? Кто объяснит рост курса баска в 2018 году до 28 (спрос видимо бешенный был) и то, что сейчас ниже 25 и нет спроса на баксы, кроме НБУ?И то, что даже намёка нет на рост курса бакса до конца года?Почему вдруг в середине сентября 2019 года никому не нужен бакс?А в 2018 году он был всем нужен аж до курса па28,5?

Потому что бизнес-процессы тогда шли нормально. Был импорт, был экспорт. Товарооборот наращивали. Люди знали позицию страны и руководства, от этого и планировали свой бизнес. А сейчас фиг что поймешь. Президент одно говорит, глава ОП другое, премьер третье. Делают же четвертое... Вот бизнес и сворачивается быстрыми темпами. Как только власть сменилась, был всплеск небольшой курса - это выходили самые шустрые. Которые сразу поняли, что будет с экономикой. Остальные закрывались постепенно и переходили в валюту. А сейчас процесс по сути уже на этапе завершения. У живого еще бизнеса уже нет свободной гривны. Тут бы на плаву остаться. Про импорт чуть ранее написал. А это был приличный кусок экономики! Его сейчас зажали в тиски. А нет импортеров - нет и спроса на валюту. Вот только пружина отложенного спроса всё равно сжимается. Доедят и выработают запасы, завезенные ранее, и рванет так, что мало никому не покажется! Потому что бизнес-процессы тогда шли нормально. Был импорт, был экспорт. Товарооборот наращивали. Люди знали позицию страны и руководства, от этого и планировали свой бизнес. А сейчас фиг что поймешь. Президент одно говорит, глава ОП другое, премьер третье. Делают же четвертое... Вот бизнес и сворачивается быстрыми темпами. Как только власть сменилась, был всплеск небольшой курса - это выходили самые шустрые. Которые сразу поняли, что будет с экономикой. Остальные закрывались постепенно и переходили в валюту. А сейчас процесс по сути уже на этапе завершения. У живого еще бизнеса уже нет свободной гривны. Тут бы на плаву остаться. Про импорт чуть ранее написал. А это был приличный кусок экономики! Его сейчас зажали в тиски. А нет импортеров - нет и спроса на валюту. Вот только пружина отложенного спроса всё равно сжимается. Доедят и выработают запасы, завезенные ранее, и рванет так, что мало никому не покажется!

Согласен с последним, но умиляет политическая сторона аргументации - ДО(хорошо) и ПОСЛЕ (плохо). При том что если разобраться, то станет очевидно, что мы живем все по тому же Бюджету, все тем же законам и даже теми же управленцами.НБУ - "старый", остальные регуляторы рынков - так же, госкомпании - так же. Менеджмент успели сменить в одном Укроборопроме, да и там на человека из старой команды. Глава ГФС - оттуда же. Министерства обновлены лишь Министрами, кое-где - замами. Обновлены аж полмесяца назад. Даже проект Бюджета 2020 - гройсмановский без каких-либо изменений по состоянию на сейчас.И кто же эти "тиски зажал"?.. Вообще, объяснять экономическую динамику сменой власти, да еще и недавней - это большая ошибка. Бизнес инертен, как и государство - живет по заранее определенным бюджетам и планам проектов.Будущая девальвация - это неизбежный результат экономической политики от момента прошлой девальвации. И в этот раз, и в прошлые разы глобальные причины все те же - накопленные диспропоции производства и потребления (1), импорта и экспорта (2), эмиссии денег и спроса на долги (3).Как и осенью 2013-го, как и летом 2008-го мы сейчас наблюдаем рекордные потребительские настроения на фоне рекордных дисбалансов внешней торговли и дефицита гривны. Все это - предвестники приближающейся рецессии. И начало их отсчета ведется не с 21-го апреля, не с 17-я мая и не с 29-го августа...