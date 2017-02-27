почему же? сумма пенсии к примеру в эквиваленте растет! пенсионеры богатеют!
Рога болят у парнокопытных
Почему? Текущие доходы в долларах растут, возможности - разширяются. Полностью обновил в этому году технику. Такая же картина у остальных в том числе и пенсов. В упор не вижу смысла куда то ехать. Ну а экспортёры пусть становятся эффективными. Оно кстати тоже такой себе выход выживать за счёт девальвации.
Индекс потребительских настроений в Украине в августе по сравнению с июлем 2019 года вырос на 7,6 пункта — до 95,6 по 200-балльной шкале, вернувшись на уровень до кризиса 2008 года.
Yuri_61 написав:минфин и НБУ ещё пожалеют о содеяном если нет спроса, кроме НБУ на валюту в стране - это значит уже гаплык экономике это просто ненормально, что никому, кроме НБУ не нужна СКВ это жесть
Спрос есть, но его искусственно порезали. Вся таможня стоит уже месяц. Импорт по сути перекрыт наглухо! Если уже остановили импорт ГСМ, то это уже действительно полный гаплык с этой аферой гривнеукрепляжа. У нас почти вся горючка импортная. А её всю остановили на границе. И заодно кошмарят нефтетрейдеров. Кто при таком раскладе будет что-то завозить? А обрубить сейчас горючку - это вафли аграриям. Сеять на чём будем? И это только вершина айсберга. По цепочке прижали всех средних и мелких коммерсов. Вот и нет спроса на валюту. Какой смысл закупать товар, если его невозможно ввезти.
Yuri_61 написав:Кто объяснит рост курса баска в 2018 году до 28 (спрос видимо бешенный был) и то, что сейчас ниже 25 и нет спроса на баксы, кроме НБУ? И то, что даже намёка нет на рост курса бакса до конца года? Почему вдруг в середине сентября 2019 года никому не нужен бакс? А в 2018 году он был всем нужен аж до курса па28,5?
Потому что бизнес-процессы тогда шли нормально. Был импорт, был экспорт. Товарооборот наращивали. Люди знали позицию страны и руководства, от этого и планировали свой бизнес. А сейчас фиг что поймешь. Президент одно говорит, глава ОП другое, премьер третье. Делают же четвертое... Вот бизнес и сворачивается быстрыми темпами. Как только власть сменилась, был всплеск небольшой курса - это выходили самые шустрые. Которые сразу поняли, что будет с экономикой. Остальные закрывались постепенно и переходили в валюту. А сейчас процесс по сути уже на этапе завершения. У живого еще бизнеса уже нет свободной гривны. Тут бы на плаву остаться. Про импорт чуть ранее написал. А это был приличный кусок экономики! Его сейчас зажали в тиски. А нет импортеров - нет и спроса на валюту. Вот только пружина отложенного спроса всё равно сжимается. Доедят и выработают запасы, завезенные ранее, и рванет так, что мало никому не покажется!
Почему? Текущие доходы в долларах растут, возможности - разширяются. Полностью обновил в этому году технику. Такая же картина у остальных в том числе и пенсов. В упор не вижу смысла куда то ехать. Ну а экспортёры пусть становятся эффективными. Оно кстати тоже такой себе выход выживать за счёт девальвации.
Индекс потребительских настроений в Украине в августе по сравнению с июлем 2019 года вырос на 7,6 пункта — до 95,6 по 200-балльной шкале, вернувшись на уровень до кризиса 2008 года.
А Вы, небось, понабирали житомирских Айфонов да черкасских плазменных 8к панелей, когда технику себе обновляли. А еще купили запорожский автомобиль и заправили его закарпатским бензином. Торгбаланс при нынешнем потреблении больно уж минусит. До 2008 и до 2013 такое было. А игры в ОВГЗ и треть доходов бюджета за счет займов не очень убедительный аргумент крепкой нацвалюты.
lrs7719 написав:..... Потреблять, потреблять и ещё раз - потреблять!
Хороший лозунг. Особенно, если из повторяющихся слов убрать первые 5 букв.
Для чого стільки сарказму. Більше споживати - це чудово для економіки країни. Але було б краще якби ми вміли все виробляти і це споживання було в основному внутрішнє. Ці споживчі настрої налаштовані на велику частину імпортних товарів, що знову ж таки не додає таких суттєвих бонусів нашим виробникам і ВВП + створює перекоси по сальдо торгівлі. От подивіться логіку. Зараз дуже вигідно запустити процес покупки товарів тривалого користування. Вигідно поїхати закордон на відпочинок. Бізнесу вигідно вкладатись в основні фонди. Що власне зараз і відбувається. Інша річ, що рано чи пізно нахом'ячена гривня закінчиться або прийдеться гасити кредити які зараз відкрились на покупку цих товарів тривалого користування. А щоб їх гаси - потрібен збут. А збуту не буде бо курс знижує конкурентоздатність. Далі все повинно повернутись на свої місця. От тільки питання скільки все це займе в часі. Квартал, пів року рік, кілька років? ну і плюс вплив зовнішніх факторів: Світова криза, відновлення воєнних дій, зупинка транзиту газу. Невідомих стільки, що ситуацію не прорахуєш. Але я відхилився від думки. Підсумую. Ріст споживчих настроїв - то є добре, а не зле. Франківськ дає круглі цифри 24,6/27,7
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Yuri_61 написав:Кто объяснит рост курса баска в 2018 году до 28 (спрос видимо бешенный был) и то, что сейчас ниже 25 и нет спроса на баксы, кроме НБУ? И то, что даже намёка нет на рост курса бакса до конца года? Почему вдруг в середине сентября 2019 года никому не нужен бакс? А в 2018 году он был всем нужен аж до курса па28,5?
Потому что бизнес-процессы тогда шли нормально. Был импорт, был экспорт. Товарооборот наращивали. Люди знали позицию страны и руководства, от этого и планировали свой бизнес. А сейчас фиг что поймешь. Президент одно говорит, глава ОП другое, премьер третье. Делают же четвертое... Вот бизнес и сворачивается быстрыми темпами. Как только власть сменилась, был всплеск небольшой курса - это выходили самые шустрые. Которые сразу поняли, что будет с экономикой. Остальные закрывались постепенно и переходили в валюту. А сейчас процесс по сути уже на этапе завершения. У живого еще бизнеса уже нет свободной гривны. Тут бы на плаву остаться. Про импорт чуть ранее написал. А это был приличный кусок экономики! Его сейчас зажали в тиски. А нет импортеров - нет и спроса на валюту. Вот только пружина отложенного спроса всё равно сжимается. Доедят и выработают запасы, завезенные ранее, и рванет так, что мало никому не покажется!
Согласен с последним, но умиляет политическая сторона аргументации - ДО (хорошо) и ПОСЛЕ (плохо). При том что если разобраться, то станет очевидно, что мы живем все по тому же Бюджету, все тем же законам и даже теми же управленцами.
НБУ - "старый", остальные регуляторы рынков - так же, госкомпании - так же. Менеджмент успели сменить в одном Укроборопроме, да и там на человека из старой команды. Глава ГФС - оттуда же. Министерства обновлены лишь Министрами, кое-где - замами. Обновлены аж полмесяца назад. Даже проект Бюджета 2020 - гройсмановский без каких-либо изменений по состоянию на сейчас.
И кто же эти "тиски зажал"?.. Вообще, объяснять экономическую динамику сменой власти, да еще и недавней - это большая ошибка. Бизнес инертен, как и государство - живет по заранее определенным бюджетам и планам проектов.
Будущая девальвация - это неизбежный результат экономической политики от момента прошлой девальвации. И в этот раз, и в прошлые разы глобальные причины все те же - накопленные диспропоции производства и потребления (1), импорта и экспорта (2), эмиссии денег и спроса на долги (3).
Как и осенью 2013-го, как и летом 2008-го мы сейчас наблюдаем рекордные потребительские настроения на фоне рекордных дисбалансов внешней торговли и дефицита гривны. Все это - предвестники приближающейся рецессии. И начало их отсчета ведется не с 21-го апреля, не с 17-я мая и не с 29-го августа...
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з.............18.09.2019..........19.09.2019 дата розрахунку............17.09.2019..........18.09.2019 Долар США...................2476,452............2466,9853 После полудня гривна укрепилась еще на 0.45 копейки. Открылись, как и вчера, чуть ниже закрытия с расширением спреда вниз. До 11-15 равномерно опускались, одолев за это время 6-8 копеек. Потом рынок уравновесился. Начали активно торговать достаточно рано, примерно в 10-30. Есть повод заподозрить участие в торгах НБУ. Равновесие, установившееся после 11, сохраняется до сих пор. После обеда сделали шажок вниз на полкопейки.
Этот день в истории: 2017 - 2618.06 (-151) 2018 - 2815.10 (-348)