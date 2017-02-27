Додано: Сер 18 вер, 2019 15:51

kharkov_val написав: zРадио надо учитывать что у нас есть несколько подушек безопасности на сейчас:

1 Гастербайтеры с миллиардными потоками валюты в страну

2 Экспортеры сельхозпродукции

3 Спекулятивный капитал заходящий в ОВГЗ

в перспективе масштабная приватизация и открытия рынка земли, полное замораживание конфликта на Донбассе.

На счет потребления- инфляция таргетируется.

С мировым финансовым кризисом что-то не то, я лично жду его 2 года, а его все нет. надо учитывать что у нас есть несколько подушек безопасности на сейчас:1 Гастербайтеры с миллиардными потоками валюты в страну2 Экспортеры сельхозпродукции3 Спекулятивный капитал заходящий в ОВГЗв перспективе масштабная приватизация и открытия рынка земли, полное замораживание конфликта на Донбассе.На счет потребления- инфляция таргетируется.С мировым финансовым кризисом что-то не то, я лично жду его 2 года, а его все нет.

1. А тут вопрос яйца и курицы. При большей покупательной способности валюты (что случается в пост-девальвационные периоды) гастеры ее меньше будут отправлять. Они ведь, преимущественно, в Украину не инвестируют, а присылают средства на поддержание штанов родственников.2. С/x экспортеры не покрывают внешне-торговый дефицит - импорт превышал экспорт при любых, в т.ч. рекордных, урожаях.3. Пик внешнего интереса к ОВГЗ уже пройден (по крайней мере на текущем цикле пирамидо-зодчества). Насчет приватизации - может быть, поглядим (этот чес уже 20 лет идет, а воз и ныне там).Что касается мирового финансового кризиса - ключевыми экономиками, эмитирующими СКВ, уже найдены механизмы эффективного количественного смягчения, поэтому, возможно (подчеркиваю, возможно - наверняка не знаю, а предполагаю), что кризисов старого образца по своим машстабам с бесконечным списком корпоративных и частных дефолтов мы можем уже и не увидеть. Тем более, что ставке ФРС на текущий момент далеко до нуля, и в отношении быстро-сдувающихся пузырей будут предприняты такие же быстрые контр-меры. Развивающиеся экономики, правда, едва ли смогут так же безболезненно проходить эти коррекции...