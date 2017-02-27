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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2119212021212122>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 71
Не нижче 24.50
54%
38
24.25 - 24.49
10%
7
24.00 - 24.24
14%
10
23.75 - 23.99
6%
4
23.50 - 23.74
6%
4
23.25 - 23.49
3%
2
23.00 - 23.24
1%
1
Нижче 23.00
7%
5
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:34

zРадио надо учитывать что у нас есть несколько подушек безопасности на сейчас:
1 Гастербайтеры с миллиардными потоками валюты в страну
2 Экспортеры сельхозпродукции
3 Спекулятивный капитал заходящий в ОВГЗ
в перспективе масштабная приватизация и открытия рынка земли, полное замораживание конфликта на Донбассе.
На счет потребления- инфляция таргетируется.
С мировым финансовым кризисом что-то не то, я лично жду его 2 года, а его все нет.
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:48

Гм, очередной сентябрьский нежданчик, сползаем все ближе к 24.5
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:51

  kharkov_val написав:zРадио надо учитывать что у нас есть несколько подушек безопасности на сейчас:
1 Гастербайтеры с миллиардными потоками валюты в страну
2 Экспортеры сельхозпродукции
3 Спекулятивный капитал заходящий в ОВГЗ
в перспективе масштабная приватизация и открытия рынка земли, полное замораживание конфликта на Донбассе.
На счет потребления- инфляция таргетируется.
С мировым финансовым кризисом что-то не то, я лично жду его 2 года, а его все нет.


1. А тут вопрос яйца и курицы. При большей покупательной способности валюты (что случается в пост-девальвационные периоды) гастеры ее меньше будут отправлять. Они ведь, преимущественно, в Украину не инвестируют, а присылают средства на поддержание штанов родственников.

2. С/x экспортеры не покрывают внешне-торговый дефицит - импорт превышал экспорт при любых, в т.ч. рекордных, урожаях.

3. Пик внешнего интереса к ОВГЗ уже пройден (по крайней мере на текущем цикле пирамидо-зодчества :mrgreen: ). Насчет приватизации - может быть, поглядим (этот чес уже 20 лет идет, а воз и ныне там).

Что касается мирового финансового кризиса - ключевыми экономиками, эмитирующими СКВ, уже найдены механизмы эффективного количественного смягчения, поэтому, возможно (подчеркиваю, возможно - наверняка не знаю, а предполагаю), что кризисов старого образца по своим машстабам с бесконечным списком корпоративных и частных дефолтов мы можем уже и не увидеть. Тем более, что ставке ФРС на текущий момент далеко до нуля, и в отношении быстро-сдувающихся пузырей будут предприняты такие же быстрые контр-меры. Развивающиеся экономики, правда, едва ли смогут так же безболезненно проходить эти коррекции...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хвилинка гумору на гілці -

Директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин:

"....панікувати, що гривня підніметься до 8 чи 10 за долар, не варто....."

( https://news.finance.ua/ua/news/-/45650 ... ntsya-roku )

In My Humble Opinion - мабуть чувак курнув щось напередодні :wink:

Більшість все-таки мабуть більше переживає,щоб зелень до тридцятки не дійшла.
Хай спочатку розгребуть гнійну купу цінних паперів під захмарно спекулятивний відсоток та повернуть хоча б 20-25% гастерів до країни, а то скоро ремонт в квартирах не буде кому робити.
Прийдеться частині співвітчизників книжку освоювати -"зроби сам".
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 18 вер, 2019 16:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:1. А тут вопрос яйца и курицы. При большей покупательной способности валюты гастеры ее меньше будут отправлять. Они ведь, преимущественно, в Украину не инвестируют, а присылают средства на поддержание штанов родственников. 2. С/x экспортеры не покрывают внешне-торговый дефицит - импорт превышал экспорт при любых, в т.ч. рекордных, урожаях.3. Пик внешнего интереса к ОВГЗ уже пройден (по крайней мере на текущем цикле пирамидо-зодчества ). Насчет приватизации - может быть, поглядим (этот чем уже 20 лет идет, а воз и ныне там).Что касается мирового финансового кризиса - ключевыми экономиками, эмитирующими СКВ, уже найдены механизмы эффективного количественного смягчения, поэтому, возможно (подчеркиваю, возможно - наверняка не знаю, а предполагаю), что кризисов старого образца по своим машстабах с бесконечным списком корпоративных и частных дефолтов мы можем уже и не увидеть. Тем более, что ставке ФРС на текущий момент далеко до нуля, и в отношении быстро-сдувающихся пузырей будут предприняты такие же быстрые меры. Развивающиеся экономики, правда, едва ли смогут так же безболезненно проходить эти коррекции...

ИМХО конечно, но бред же на бреду..
1. Ну ок, присылали на поддержание штанов 200 баксов (5600грн по курсу 28) для сложившегося уровня жизни, сколько будут присылать при курсе 22 ?)
2. Кто сказал что С/x экспортеры должны покрывать весь внешне-торговый дефицит??
3. Пик интереса проходили на 20, 30, 50 и даже на 70 ярдах при скором побеге всех в узкое окно ... сколько там сейчас - 88ярдов? Ок увидим сколько будет через полгода!
З.Ы. Кризисы мировые были и будут!!! Подождите еще пару лет))))
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:09

Очередной шедевр от зели. Без вины виноват!
​​​​​​​визначать перелік випадків, коли особа нестиме фінансову відповідальність за вчинення податкового правопорушення незалежно від наявності вини;

Украина, вставай!
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:14

  lrs7719 написав:
  Investor_33 написав:
  Zebra написав:Как больно смотреть на курс

почему же? сумма пенсии к примеру в эквиваленте растет! пенсионеры богатеют!

Рога болят у парнокопытных :lol:


Почему? Текущие доходы в долларах растут, возможности - разширяются. Полностью обновил в этому году технику. Такая же картина у остальных в том числе и пенсов. В упор не вижу смысла куда то ехать. Ну а экспортёры пусть становятся эффективными. Оно кстати тоже такой себе выход выживать за счёт девальвации.

Индекс потребительских настроений в Украине в августе по сравнению с июлем 2019 года вырос на 7,6 пункта — до 95,6 по 200-балльной шкале, вернувшись на уровень до кризиса 2008 года.

https://finclub.net/news/potrebitelskie ... OYZY0bnFWw
Потреблять, потреблять и ещё раз - потреблять![/quote]

Таки предсказания ЛИБО сбываются, что скоро будем жить в шоколаде. Верьте ему.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:16

  Investor_33 написав:ИМХО конечно, но бред же на бреду..

Отличный эпиграф вы подобрали к своему комментарию :mrgreen:

  Investor_33 написав:1. Ну ок, присылали на поддержание штанов 200 баксов (5600грн по курсу 28) для сложившегося уровня жизни, сколько будут присылать при курсе 22 ?)


Будут присылать столько, сколько необходимо их семьям на поддержание привычного уровня жизни. Ревальвация гривны стимулирует увеличение валютных расходов - присылают больше, девальвация стимулирует их уменьшение - присылают меньше.

  Investor_33 написав:2. Кто сказал что С/x экспортеры должны покрывать весь внешне-торговый дефицит??

По всей видимости, использовавший этот аргумент - сначала читайте, потом пишите

  Investor_33 написав:3. Пик интереса проходили на 20, 30, 50 и даже на 70 ярдах при скором побеге всех в узкое окно ... сколько там сейчас - 88ярдов? Ок увидим сколько будет через полгода!


Увидим, увидим...

  Investor_33 написав:З.Ы. Кризисы мировые были и будут!!! Подождите еще пару лет))))


И снова вас подводит внимательность - я не говорил, что мировые кризисы кончились. Я говорил (причем в крайне осторожной форме!), что основные контрибуторы в мировой ВВП будут проходить их мягче, чем прошлые
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Будут присылать столько, сколько необходимо их семьям на поддержание привычного уровня жизни. Ревальвация гривны стимулирует увеличение валютных расходов - присылают больше, девальвация стимулирует их уменьшение - присылают меньше.


Здесь есть один деликатный момент.

В краткосрочной перспективе - скорее, да, но и тут с оговорками: шлют не всегда "сколько надо", часто - всего лишь "сколько получается".
В долгосрочной же, при падении покупательной способности доллара внутри Украины (включая, как мы порою видим, даже на импортный товар) возникает две возможности: (1) вернуться самому и зарабатывать на месте в окрепшей гривне (больше относится к малооплачиваемым и малоквалифицированным), или (2) забрать семью туда, где ее легче содержать на зарабатываемое "там" (для более ценимых на чужбине). Хотя решения прямо противоположны, результат один: в обоих случаях приток валюты прекращается.

Так что построить рай с бесплатным долларом на горбу заробитчан вряд ли получится.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:48

  kharkov_val написав:zРадио надо учитывать что у нас есть несколько подушек безопасности на сейчас:
1 Гастербайтеры с миллиардными потоками валюты в страну
2 Экспортеры сельхозпродукции
3 Спекулятивный капитал заходящий в ОВГЗ
в перспективе масштабная приватизация и открытия рынка земли, полное замораживание конфликта на Донбассе.
На счет потребления- инфляция таргетируется.
С мировым финансовым кризисом что-то не то, я лично жду его 2 года, а его все нет.


Первое и второе - это не подушки, а просто направления движения валюты, и как показывают балансы, направления не очень эффективные. А главное, в перспективе, опора на эти направления лишь навредит Украине.

Третье - тоже не подушка, а наоборот мина под экономику страны.

Остальное (масштабная приватизация , открытия рынка земли, полное замораживание конфликта на Донбассе) - пока лишь на уровне разговоров, и вилами по воде.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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