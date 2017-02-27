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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2119212021212122

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 71
Не нижче 24.50
54%
38
24.25 - 24.49
10%
7
24.00 - 24.24
14%
10
23.75 - 23.99
6%
4
23.50 - 23.74
6%
4
23.25 - 23.49
3%
2
23.00 - 23.24
1%
1
Нижче 23.00
7%
5
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:50

  zРадио написав:Будут присылать столько, сколько необходимо их семьям на поддержание привычного уровня жизни. Ревальвация гривны стимулирует увеличение валютных расходов - присылают больше, девальвация стимулирует их уменьшение - присылают меньше.


Обычно наоборот - большинство гастеров оставляют себе только на прожить. Всё остальное отправляют семье.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:59

  Shram написав:
  zРадио написав:Будут присылать столько, сколько необходимо их семьям на поддержание привычного уровня жизни. Ревальвация гривны стимулирует увеличение валютных расходов - присылают больше, девальвация стимулирует их уменьшение - присылают меньше.


Обычно наоборот - большинство гастеров оставляют себе только на прожить. Всё остальное отправляют семье.


Все зависит от статуса эмигранта и долгосрочных целей

Если есть намерение вернуться, то да - так, как вы написали. Но тут важное замечание - это место хранения денег, а не расходов. Конечно, хранение предполагает попадание части сбережений в экономику, но не в потребительский сектор. А речь шла о внешне-торговом балансе.

Те же, кто уехал, чтобы впоследствие остаться и забрать семьи, домой отправляют на ежедневные нужды, а копят - в той экономике, где работают. Благо для таковых, законодательства почти всех стран мира стимулируют приобретение недвижимости и других активов иностранцами даже без официального разрешения на длительное пребывание и работу.
zРадио
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