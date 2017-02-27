Обычно наоборот - большинство гастеров оставляют себе только на прожить. Всё остальное отправляют семье.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 вер, 2019 16:50
Обычно наоборот - большинство гастеров оставляют себе только на прожить. Всё остальное отправляют семье.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 18 вер, 2019 16:59
Все зависит от статуса эмигранта и долгосрочных целей
Если есть намерение вернуться, то да - так, как вы написали. Но тут важное замечание - это место хранения денег, а не расходов. Конечно, хранение предполагает попадание части сбережений в экономику, но не в потребительский сектор. А речь шла о внешне-торговом балансе.
Те же, кто уехал, чтобы впоследствие остаться и забрать семьи, домой отправляют на ежедневные нужды, а копят - в той экономике, где работают. Благо для таковых, законодательства почти всех стран мира стимулируют приобретение недвижимости и других активов иностранцами даже без официального разрешения на длительное пребывание и работу.
|