Обычно наоборот - большинство гастеров оставляют себе только на прожить. Всё остальное отправляют семье.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 вер, 2019 16:50
Обычно наоборот - большинство гастеров оставляют себе только на прожить. Всё остальное отправляют семье.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 18 вер, 2019 16:59
Все зависит от статуса эмигранта и долгосрочных целей
Если есть намерение вернуться, то да - так, как вы написали. Но тут важное замечание - это место хранения денег, а не расходов. Конечно, хранение предполагает попадание части сбережений в экономику, но не в потребительский сектор. А речь шла о внешне-торговом балансе.
Те же, кто уехал, чтобы впоследствие остаться и забрать семьи, домой отправляют на ежедневные нужды, а копят - в той экономике, где работают. Благо для таковых, законодательства почти всех стран мира стимулируют приобретение недвижимости и других активов иностранцами даже без официального разрешения на длительное пребывание и работу.
Додано: Сер 18 вер, 2019 17:34
Хто дивиться на доляр, а хто - на червоні цінники в атб!
... щось я не второпав - а що полиці/стелажі пусті в магазинах?
- по моїх спостереженнях - товару імпортного, хоч д#пою жуй!
- от, наприклад, я торгую ~ 80% імпорт(роздріб) - так його валом на гуртівнях і дають в розтермінування мінімум на 2 тижні, а то й місяць(а дехто і на довший час дає)
- а от попиту/платоспроможності населення - все менше і менше!
... можливо, що більшість пересічних:
1)- пішли у гіпермаркети і беруть на кредитки?
2)- купують за кордоном
3)- сама нижня планка пересічних ще більше зубожіла і крім, як на їжу і ліки - тупо не мають грошей на інші речі!
... то як вони будуть більше "потреБлять"?!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 18 вер, 2019 17:41
Никогда не инвестируй кредитные средства. Так с Украинскими ОВДП, успех возможен, если страна сможет вложенные деньги инвесторов приумножить за инвестиционный период так, чтобы выплатить обещанный % и ещё себе оставить. Так как страна аграрная, гарантировать это со 100% вероятностью невозможно + риск от инных факторов влияющих на экономику. Слышал, что смягчить эту "пружину-ракету" может разный срок погашения ОВДП, якобы обязательства перед нерезидентами не навалиться так резко, чтобы было "Па 40", но все же в долгосрочной перспективе вариант выглядит проигрышным. Я правильно понимаю?
Додано: Сер 18 вер, 2019 17:42
А Вы за событиями в стране вообще не следите? Как приехал лично Зеленский на западную таможню, собрал всех начальников, и показательно устроил разбор полетов. И это только на камеру. А неофициально наверняка был дан приказ "до особого распоряжения" прекратить всю растаможку. Иначе с какой такой радости вдруг дружно встал почти весь импорт! Пропускают только грузы особо приближенных к новым начальникам в Киеве. Остальных всех маринуют под любыми предлогами. Обратите внимание, как резко упали обороты по таможне в разрезе импортных товаров. И это только видимая часть айсберга. Как там подальше от глаз кошмарят бизнес, мы можем только догадываться. И это уже не "папередники" так действуют, это уже новые дают такие разнарядки. Потому процесс и растянулся на несколько месяцев, что бизнес инертен. Иначе всё сдохло бы еще 1-2 месяца назад. Всё шло по накопительной, пока в августе окончательно не рухнуло! Ждите отчет таможни за сентябрь, там по идее вообще должна быть пропасть по отчислениям в бюджет. Вот потому никто и не покупает валюту на бирже, кроме НБУ. Смысл бизнесу её покупать, если потратить нельзя?
А теперь пойдите и спросите менеджеров крупных торговых сетей, как там дела с запасами на складах. Разбор да, идет хороший, а завоза почти нет или он упал в несколько раз за лето. Сейчас распродадут остатки и можно магазины закрывать...
Востаннє редагувалось yuri_m в Сер 18 вер, 2019 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 вер, 2019 17:46
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В киевских Metro на половину импортного ассортимента акционные ценники и сто-пиццот единиц наличия по большинству таких SKU. Не уж то, потому что таможня на вход стоит? В магазинах электроники. шмотья и автосалонах дефицита товара тоже не замечал...
Додано: Сер 18 вер, 2019 17:53
Слежу, но, видите, субъективные ощущения у нас сильно разнятся, поэтому предлагаю обратиться к оперативной статистике. Вы дважды утвердительно заявили о прекращении растаможки - приведите, плиз, цифры в подтверждение
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:05
"МЕТРО" собирается уходить с украинского рынка. Может поэтому и акции. Спешат распродать товар и уйти в валюту, пока курс сладкий. И не ровняйте "МЕТРО", которое ПИИ, и обычного украинского бизнесмена. Буржуев так не нагнешь, как местных. Там сразу адвокаты хай подымут и судами затягают! Новой власти такой шум не нужен. А по ассортименту ширпотреба летом всегда затишье в торговле из-за сезона отпусков. Склады загрузили на осень еще в середине лета, так что это не показатель. Еще раз: пообщайтесь с менеджерами по закупкам хотя бы регионального уровня.
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:14
Откуда дровишки? Первый раз слышу.
Да я с прокюрементом общаюсь 3 рабочих дня из 5 - из Юго-Восточной Азии и ЕС проблем с импортом у нас нет!
PS: давайте все же смотреть таможенную статистику
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:15
"Таможня принесла в августе 25,21 млрд грн – это на 19,6% ниже ожидаемого уровня и 17% меньше прошлогоднего показателя за август. В целом за восемь месяцев таможенные поступления недовыполнены на 11% к плану и на 1,7% к прошлогоднему показателю за этот период."
Через 2 недели увидим отчет за сентябрь, он и расставит все точки над "и".
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