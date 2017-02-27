Додано: Сер 18 вер, 2019 17:42

zРадио написав: И кто же эти "тиски зажал"?.. Вообще, объяснять экономическую динамику сменой власти, да еще и недавней - это большая ошибка. Бизнес инертен, как и государство - живет по заранее определенным бюджетам и планам проектов. И кто же эти "тиски зажал"?.. Вообще, объяснять экономическую динамику сменой власти, да еще и недавней - это большая ошибка. Бизнес инертен, как и государство - живет по заранее определенным бюджетам и планам проектов.

zРадио написав: Как и осенью 2013-го, как и летом 2008-го мы сейчас наблюдаем рекордные потребительские настроения на фоне рекордных дисбалансов внешней торговли и дефицита гривны. Все это - предвестники приближающейся рецессии. И начало их отсчета ведется не с 21-го апреля, не с 17-я мая и не с 29-го августа... Как и осенью 2013-го, как и летом 2008-го мы сейчас наблюдаем рекордные потребительские настроения на фоне рекордных дисбалансов внешней торговли и дефицита гривны. Все это - предвестники приближающейся рецессии. И начало их отсчета ведется не с 21-го апреля, не с 17-я мая и не с 29-го августа...

А Вы за событиями в стране вообще не следите? Как приехал лично Зеленский на западную таможню, собрал всех начальников, и показательно устроил разбор полетов. И это только на камеру. А неофициально наверняка был дан приказ "до особого распоряжения" прекратить всю растаможку. Иначе с какой такой радости вдруг дружно встал почти весь импорт! Пропускают только грузы особо приближенных к новым начальникам в Киеве. Остальных всех маринуют под любыми предлогами. Обратите внимание, как резко упали обороты по таможне в разрезе импортных товаров. И это только видимая часть айсберга. Как там подальше от глаз кошмарят бизнес, мы можем только догадываться. И это уже не "папередники" так действуют, это уже новые дают такие разнарядки. Потому процесс и растянулся на несколько месяцев, что бизнес инертен. Иначе всё сдохло бы еще 1-2 месяца назад. Всё шло по накопительной, пока в августе окончательно не рухнуло! Ждите отчет таможни за сентябрь, там по идее вообще должна быть пропасть по отчислениям в бюджет. Вот потому никто и не покупает валюту на бирже, кроме НБУ. Смысл бизнесу её покупать, если потратить нельзя?А теперь пойдите и спросите менеджеров крупных торговых сетей, как там дела с запасами на складах. Разбор да, идет хороший, а завоза почти нет или он упал в несколько раз за лето. Сейчас распродадут остатки и можно магазины закрывать...