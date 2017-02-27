Додано: Сер 18 вер, 2019 18:51

Перечитав по діагоналі дописи за сьогодні. Виникло пару думок.

Щодо експорту, поки шкоди експортерам не спостерігається, металурги, енергетики мають фантастичну рентабельність (почитайте хоч останнє інтервю Валерійовича), всі крім експорту мають реалізацію на внутрішньому ринку і виграють від зміцнення (включаючи курсовий виграш при поверненні валютних кредитів), аграрії взагалі збільшили експорт на 50%, серйозним експортерам (олігархічний бізнес) краще зменшити офшорну складову, але відвантажити ніж залишитися ні з чим.

Треба розуміти, що чинники ефективності нашого експорту і експорту США чи Німеччини або любої іншої цивілізованої економіки досить різні...

Куди Ахметов і компанія будуть дівати свою електроенергію, метал, руду і тд, якщо не експортують? Внутрішнього ринку не вистачить, тому вони і експортують і воюють з Коломойським, залізницею і іншими за можливість збільшити цей експорт, не зважаючи на падіння світових цін там і валюти тут. Ну і змушені в країну заводити валюти більше, щоб покрити витрати, а НБУ викупляє її... І ОВДП вже майже два місяці на курс і зміцнення грн. абсолютно не впливають.

Для тих, хто розказує, що валюти немає бо біда з експортом чи імпортери вмирають і валюту купує лише НБУ – почитайте Сибарита, об’єми торгів на МБ значно більші ніж минулого року. І падіння розміщень ОВДП не вплинули на суми і НБУ далеко не щодня купує навіть 20 млн (правда інколи змушений забирати надлишок пропозиції, що знову ж говорить що в експорту все ОК).

Торговий баланс поганий? Так не ахті, але ж гляньте на запаси газу, невже хтось чекав, що це не відіб’ється? Але газ закачали уже а зерно і ЗРС ще експортувати і експортувати. Хтось кричить, що картоплю завозять? Та ок, але ж немає в країні жодного вільного клаптика землі, все засіяно-засаджено (зараз навіть Західна Україна вся в соняшнику і ріпаку, в яблуках і лохині і тд а ще пару років тому гуділа під травою і кущами). Вирощують що вигідніше. І експортують. А Косюк куди діне свою курятину, якщо не буде експортувати? Чи Авангард Бахматюка куди діне яйця і порошок? Більше того, зараз виходить, що внутрішній ресурс стає дешевший. Не кукурудзою і ріпаком єдиним, під Львовом найбільший в Європі виробник яблучного концентрату і більшість іде на експорт. А стане ціна картоплі така, щоб Вадатурському стало вигідно не кукурудзу і сонях сіяти а садити картоплю - посадить... Я вже мовчу про вартість курятини там і тут (її також вигідно ІМПОРТУВАТИ, але не імпортують чомусь )

Здорожчання грн таки піднімає купівельну спроможність і збільшує внутрішній ринок, це на руку тим, хто працює на внутрішньому ринку чи і на внутрішньому ринку також. Хто вирішив, що тільки експорт це гуд? Буде внутрішній ринок рости - економіці все одно ок. Підприємства понабирали валютних кредитів і зараз за грн можуть купити більше валюти... Його (внутрішній ринок) треба розвивати. Я тут якось (здається) наводив актуальну структуру імпорту. Шукати не буду, по памяті 60% - критчний імпорт і те що з технологічного стану ми не замінимо, але є 40% - це те, що можна закрити (тут і хімпром-добрива де велка політика і переділ ринку і турецькі труси з китайським ширпотребом). Сюди ж і рекреація+медицина і тд, що можна пропонувати іноземцям за валюту. За це, власне, і говорив Валерійович, коли казав, що його особисто і його "молоду команду" цікавить "забезпечений гой, при грошах".

Конкуренція кажете, імпорт дешевший. Ну може таки нарешті більше тут про технології задумаються, модернізацію, інвестиції... Щоб при дешевших ресурсах (молоко, зп, логістика) і сир виходив дешевший за польський (мовчу вже про те, що сиром більшість національного на полицях назвати не можна!!!!!) Отак в двох словах...



Щодо курсу на найближче майбутнє. На коні зараз майстри ТА, які передбачили зміцнення чуть чи не в січні. Але свій погляд на ТА і грн я озвучував. Аналітики, включаючи атлантів охрі-наймано-фурсів енд ко, таке враження, озвучують власні страхи чи хочучки, або замовлені кукловодами рівні. І навіть "аргументи" у них однаково "залізобетонні", на рівні купи не повязаних економічних термінів, щоб налякати безмозких різноробочих і родичів-діток заробітчан, які нічим не переймаються, сидять у фейсбуках і про...їдають валютні передачки...

ТАшники вже говорять про 24, для початку, адже 26,75 пробили... Атланти від 22 до 33...

За фундаментом, який бачу я і тут все описував, мали б триматися в діапазоні 25-25,5 чи 24,8-25, при позитивнх обставинах, до моменту переважання попиту на валюту (десь друга половина жовтня). З того часу на північ, максимум до 28 (швидше 27).

Але якщо зараз почнеться загін в ОВДП, в світлі податкової амністії, то там і нижче 24 може бути (не один млрд дол витрясуть)... При чому, це не буде колишній "порохотяг", коли тягнули з заробітчан і звичайного електорату, тут зараз замахнулися на запаси середніх і вище середнього схематозників. А там є що чистити чи витягувати з тіні. Великі фігури достатньо мають легалізованого і в офшорах, щоб не паритися. А ці зараз зможуть і забезпечити достатній попит на вторинці, щоб викупити все, що було заведено під запуск процесу і ще більше купити свіжого. От тільки грунт промацає молода команда, реакцію відчують і вирішать кого і на скільки давити, щоб в сідлі втриматися і задумане втілити...Треба уважно слідкувати за ситуацією...

Щодо світової кризи ЄЦБ чітко просигналізував - жодних світових криз (найближчий рік мінімум). Будуть друкувати, заливати і стимулювати євробабусь і дідусів тратити не тільки на подорожі... А ще раніше писав що Трампу до виборів криз не треба, хіба швидка переможна війна і не обов’язково справжня. Можна Берлін чи кремль нагнути, або двох зразу чи конфлікт в Україні вирішити (і поки все йде до того, що кремлю дадуть вийти з ОРДЛО і зберегти мордуліца)… І це вплине на курс також, але транш від МВФ буде раніше.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.