Realist написав:Підсумую. Ріст споживчих настроїв - то є добре, а не зле. Франківськ дає круглі цифри 24,6/27,7
Дякую. Згоден, якщо споживчі настрої корелюють з темпами росту реальної заробітної плати. Але їх динаміка корелює лише з річними темпами роздрібної торгівлі. На чому тоді зростання споживчих настроїв? Кредити? Тіньові доходи? Очікування економічного дива? Курс? Це нетривіальне питання.
Realist написав:Підсумую. Ріст споживчих настроїв - то є добре, а не зле. Франківськ дає круглі цифри 24,6/27,7
Дякую. Згоден, якщо споживчі настрої корелюють з темпами росту реальної заробітної плати. Але їх динаміка корелює лише з річними темпами роздрібної торгівлі. На чому тоді зростання споживчих настроїв? Кредити? Тіньові доходи? Очікування економічного дива? Курс? Це нетривіальне питання.
Все ожидают чуда от новой власти но чудес не бывает.
Realist написав:Підсумую. Ріст споживчих настроїв - то є добре, а не зле. Франківськ дає круглі цифри 24,6/27,7
Дякую. Згоден, якщо споживчі настрої корелюють з темпами росту реальної заробітної плати. Але їх динаміка корелює лише з річними темпами роздрібної торгівлі. На чому тоді зростання споживчих настроїв? Кредити? Тіньові доходи? Очікування економічного дива? Курс? Це нетривіальне питання.
А может просто пристроить часть денег, пока не приняли закон с 1 января.
Перечитав по діагоналі дописи за сьогодні. Виникло пару думок. Щодо експорту, поки шкоди експортерам не спостерігається, металурги, енергетики мають фантастичну рентабельність (почитайте хоч останнє інтервю Валерійовича), всі крім експорту мають реалізацію на внутрішньому ринку і виграють від зміцнення (включаючи курсовий виграш при поверненні валютних кредитів), аграрії взагалі збільшили експорт на 50%, серйозним експортерам (олігархічний бізнес) краще зменшити офшорну складову, але відвантажити ніж залишитися ні з чим. Треба розуміти, що чинники ефективності нашого експорту і експорту США чи Німеччини або любої іншої цивілізованої економіки досить різні... Куди Ахметов і компанія будуть дівати свою електроенергію, метал, руду і тд, якщо не експортують? Внутрішнього ринку не вистачить, тому вони і експортують і воюють з Коломойським, залізницею і іншими за можливість збільшити цей експорт, не зважаючи на падіння світових цін там і валюти тут. Ну і змушені в країну заводити валюти більше, щоб покрити витрати, а НБУ викупляє її... І ОВДП вже майже два місяці на курс і зміцнення грн. абсолютно не впливають. Для тих, хто розказує, що валюти немає бо біда з експортом чи імпортери вмирають і валюту купує лише НБУ – почитайте Сибарита, об’єми торгів на МБ значно більші ніж минулого року. І падіння розміщень ОВДП не вплинули на суми і НБУ далеко не щодня купує навіть 20 млн (правда інколи змушений забирати надлишок пропозиції, що знову ж говорить що в експорту все ОК). Торговий баланс поганий? Так не ахті, але ж гляньте на запаси газу, невже хтось чекав, що це не відіб’ється? Але газ закачали уже а зерно і ЗРС ще експортувати і експортувати. Хтось кричить, що картоплю завозять? Та ок, але ж немає в країні жодного вільного клаптика землі, все засіяно-засаджено (зараз навіть Західна Україна вся в соняшнику і ріпаку, в яблуках і лохині і тд а ще пару років тому гуділа під травою і кущами). Вирощують що вигідніше. І експортують. А Косюк куди діне свою курятину, якщо не буде експортувати? Чи Авангард Бахматюка куди діне яйця і порошок? Більше того, зараз виходить, що внутрішній ресурс стає дешевший. Не кукурудзою і ріпаком єдиним, під Львовом найбільший в Європі виробник яблучного концентрату і більшість іде на експорт. А стане ціна картоплі така, щоб Вадатурському стало вигідно не кукурудзу і сонях сіяти а садити картоплю - посадить... Я вже мовчу про вартість курятини там і тут (її також вигідно ІМПОРТУВАТИ, але не імпортують чомусь ) Здорожчання грн таки піднімає купівельну спроможність і збільшує внутрішній ринок, це на руку тим, хто працює на внутрішньому ринку чи і на внутрішньому ринку також. Хто вирішив, що тільки експорт це гуд? Буде внутрішній ринок рости - економіці все одно ок. Підприємства понабирали валютних кредитів і зараз за грн можуть купити більше валюти... Його (внутрішній ринок) треба розвивати. Я тут якось (здається) наводив актуальну структуру імпорту. Шукати не буду, по памяті 60% - критчний імпорт і те що з технологічного стану ми не замінимо, але є 40% - це те, що можна закрити (тут і хімпром-добрива де велка політика і переділ ринку і турецькі труси з китайським ширпотребом). Сюди ж і рекреація+медицина і тд, що можна пропонувати іноземцям за валюту. За це, власне, і говорив Валерійович, коли казав, що його особисто і його "молоду команду" цікавить "забезпечений гой, при грошах". Конкуренція кажете, імпорт дешевший. Ну може таки нарешті більше тут про технології задумаються, модернізацію, інвестиції... Щоб при дешевших ресурсах (молоко, зп, логістика) і сир виходив дешевший за польський (мовчу вже про те, що сиром більшість національного на полицях назвати не можна!!!!!) Отак в двох словах...
Щодо курсу на найближче майбутнє. На коні зараз майстри ТА, які передбачили зміцнення чуть чи не в січні. Але свій погляд на ТА і грн я озвучував. Аналітики, включаючи атлантів охрі-наймано-фурсів енд ко, таке враження, озвучують власні страхи чи хочучки, або замовлені кукловодами рівні. І навіть "аргументи" у них однаково "залізобетонні", на рівні купи не повязаних економічних термінів, щоб налякати безмозких різноробочих і родичів-діток заробітчан, які нічим не переймаються, сидять у фейсбуках і про...їдають валютні передачки... ТАшники вже говорять про 24, для початку, адже 26,75 пробили... Атланти від 22 до 33... За фундаментом, який бачу я і тут все описував, мали б триматися в діапазоні 25-25,5 чи 24,8-25, при позитивнх обставинах, до моменту переважання попиту на валюту (десь друга половина жовтня). З того часу на північ, максимум до 28 (швидше 27). Але якщо зараз почнеться загін в ОВДП, в світлі податкової амністії, то там і нижче 24 може бути (не один млрд дол витрясуть)... При чому, це не буде колишній "порохотяг", коли тягнули з заробітчан і звичайного електорату, тут зараз замахнулися на запаси середніх і вище середнього схематозників. А там є що чистити чи витягувати з тіні. Великі фігури достатньо мають легалізованого і в офшорах, щоб не паритися. А ці зараз зможуть і забезпечити достатній попит на вторинці, щоб викупити все, що було заведено під запуск процесу і ще більше купити свіжого. От тільки грунт промацає молода команда, реакцію відчують і вирішать кого і на скільки давити, щоб в сідлі втриматися і задумане втілити...Треба уважно слідкувати за ситуацією... Щодо світової кризи ЄЦБ чітко просигналізував - жодних світових криз (найближчий рік мінімум). Будуть друкувати, заливати і стимулювати євробабусь і дідусів тратити не тільки на подорожі... А ще раніше писав що Трампу до виборів криз не треба, хіба швидка переможна війна і не обов’язково справжня. Можна Берлін чи кремль нагнути, або двох зразу чи конфлікт в Україні вирішити (і поки все йде до того, що кремлю дадуть вийти з ОРДЛО і зберегти мордуліца)… І це вплине на курс також, але транш від МВФ буде раніше.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
yuri_m написав:"МЕТРО" собирается уходить с украинского рынка. Может поэтому и акции. Спешат распродать товар и уйти в валюту, пока курс сладкий. И не ровняйте "МЕТРО", которое ПИИ, и обычного украинского бизнесмена.
yuri_m написав:"Таможня принесла в августе 25,21 млрд грн – это на 19,6% ниже ожидаемого уровня и 17% меньше прошлогоднего показателя за август. В целом за восемь месяцев таможенные поступления недовыполнены на 11% к плану и на 1,7% к прошлогоднему показателю за этот период."
Это из разряда "никогда такого не было, и вот опять" Смотрите предыдущие месяцы - июнь, апрель, январь, как минимум, не лучше с поправкой на курсовую динамику.
В целом именно ей объясняется снижение таможенных сборов и год в году, и факт к плану. Одновременно, не забываем, что снижаются и расходы Бюджета, имеющие валютную составляющую
Заголовок конечно громкий, но "как бы намекает" на вероятное скорое окончание "пикничка" в Украине:
В США не хватает долларов: Пожар на денежном рынке вышел из-под контроля ФРС
Федеральная резервная система третий день подряд не может взять под контроль ситуацию в самом сердце глобальной долларовой системы - на рынке репо США. Рынок, где банки покрывают краткосрочную потребность в долларовом финансировании, привлекая кредиты на один день под залог ценных бумаг, столкнулся с острой нехваткой ликвидности. Во вторник стоимость займов овернайт взлетала до 10% годовых, почти в 4 раза превысив уровень ключевой ставки (2,25%). В ответ Федеральный резервный банк Нью-Йорка провел первую с 2009 года операцию репо с банками, закачав в систему 53 млрд долларов экстренных кредитов. Но «сбить температуру» на долларовом рынке до нормы не удалось: к концу торговой сессии ставки снова начали расти, и на утро среды держались около 4% годовых. Не дожидаясь вечера, ФРС запустила репо повторно, предложив банкам 75 млрд долларов. Спрос по сравнению со вторником взлетел в полтора раза, до 80 млрд долларов, сигнализируя, что долларовый голод в системе нарастает. Второй залп ФРС также не вернул ставки в норму: по итогам операции они хотя и снизились, но остались выше ключевой и достигали, по данным Reuters, 2,6%. Тем временем, метастазы кризиса начали проникать на рынок обеспеченных кредитов со взлетом ставки SOFR выше 5% и рынок валютных свопов. Как отмечает Bloomberg, стоимость недельных заимствований в долларах на валютных рынках с евро в качестве валюты кредитования почти удвоилась. Фактически ФРС «утратила контроль» над ставками, пишут аналитики Morgan Stanley: американский центробанк не смог исполнить свой прямой мандат - держать стоимость займов в долларах в заданном диапазоне (сейчас 2-2,25% годовых). «Технически решить задачу несложно. Гораздо больше беспокоит то, что ФРС оказалась неспособна оценить состояние рынка», - пишет главный экономист Allianz Мохаммед эль-Эриан. Дефицит долларов спровоцировали аукционы американских гособлигаций на 78 млрд долларов: вероятно, большой объем бумаг пришлось выкупить первичным дилерам, либо из treasuries вышел крупный инвестор, опять же вынудив банки брать бумаги на баланс. В результате деньги, которые в норме уходили на межбанковское кредитование, оказались заперты в государственных бондах, объясняет стратег ACP Investment Group Франк Нунциатто. Ситуацию могли усугубить налоговые выплаты, с оттоком ликвидности в бюджет, либо большие buyback на фондовом рынке, но что именно - в точности не знает никто, пишут аналитики Landes Сapital. Как бы то ни было, фундаментальная проблема состоит в том, что в системе недостаточно ликвидности, констатирует бывший экономист ФРС и партнер Cornerstone Macro в Вашингтоне Роберто Перли. «ФРС лишь наложила временную заплатку», - говорит он. В конечном итоге Федрезерву придется вернуться в режим «печатного станка» и запустить очередной, четвертый за десять лет раунд «количественного смягчения», считает стратег Bank of America Марк Кабана. При дефиците бюджета в триллион долларов в этом году и 1,2 триллиона в следующем году ликвидности просто не хватит, чтобы удовлетворить аппетиты американского казначейства по привлечению долга. QE4 может начаться уже в четвертом квартале: ФРС надо влить в систему 250 млрд долларов и продолжать печатать по 150 млрд долларов в год, чтобы создать банкам буфер резервов и вернуть уровень ликвидности в норму, считает Кабана.