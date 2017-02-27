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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2121212221232124

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 73
Не нижче 24.50
53%
39
24.25 - 24.49
10%
7
24.00 - 24.24
14%
10
23.75 - 23.99
5%
4
23.50 - 23.74
5%
4
23.25 - 23.49
3%
2
23.00 - 23.24
1%
1
Нижче 23.00
8%
6
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 19:44

  Вкладчик1234 написав:Заголовок конечно громкий, но "как бы намекает" на вероятное скорое окончание "пикничка" в Украине:

Да, да. Про загнивающий Запад опять вещают
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 19:58

  Вкладчик1234 написав:Заголовок конечно громкий, но "как бы намекает" на вероятное скорое окончание "пикничка" в Украине:

В США не хватает долларов: Пожар на денежном рынке вышел из-под контроля ФРС

Федеральная резервная система третий день подряд не может взять под контроль ситуацию в самом сердце глобальной долларовой системы - на рынке репо США.
Рынок, где банки покрывают краткосрочную потребность в долларовом финансировании, привлекая кредиты на один день под залог ценных бумаг, столкнулся с острой нехваткой ликвидности.


https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/v-ssha-ne-khvataet-dollarov-pozhar-na-denezhnom-rynke-vyshel-iz-pod-kontrolya-frs-1028534912

Прошу обратить внимание на сайт с приставкой ru. Там статьи подобные штампуют постоянно и иногда они бывают правдивыми. Это как стоящие часы пару раз показывающие точное время в сутки. А некоторые показывают точно лишь один раз в сутки. :)
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:00

buratinyo
Ставки РЕПО действительно взлетали до 10% , самое смешно что во вторник когда хотели влить 53 млрд.долларов произошел технический сбой :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:02

ФРС снизил ставку на 0,25 п.п.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:09

orest

Здравствуйте .
Всем Здоровья .

Вряд ли кто то сможет нагнуть кремль , скорее всего, я ожидаю ,после сегодняшнего отказа от плана Штанмайера ,обострение военных действий .
По доллару ... как только долги в сентябре выплатят, будет придуман очередной хитрый ход .
Мне неприятно даже произносить такие слова , но нас" кинут "как щенят .

Теперь "ЗЕЛЕНЫЕ" стоят с протянутой рукой ...разве что без кругов под глазами .

Никакого оживления экономики я не вижу .
НИКАКИХ ПРОГРЕССИВНЫХ ПЛАНОВ .
Как мне кажется , как стояли по пояс в ГУАНЕ , так и стоим , разве что попросили всех взяться за руки ...ну чтобы дружно глотнуть ГУАНА, после введения "прогрессивных налогов" спасающих страну .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:26

  холява написав:orest

Здравствуйте .
Всем Здоровья .

Вряд ли кто то сможет нагнуть кремль , скорее всего, я ожидаю ,после сегодняшнего отказа от плана Штанмайера ,обострение военных действий .
По доллару ... как только долги в сентябре выплатят, будет придуман очередной хитрый ход .
Мне неприятно даже произносить такие слова , но нас" кинут "как щенят .

Теперь "ЗЕЛЕНЫЕ" стоят с протянутой рукой ...разве что без кругов под глазами .

Никакого оживления экономики я не вижу .
НИКАКИХ ПРОГРЕССИВНЫХ ПЛАНОВ .
Как мне кажется , как стояли по пояс в ГУАНЕ , так и стоим , разве что попросили всех взяться за руки ...ну чтобы дружно глотнуть ГУАНА, после введения "прогрессивных налогов" спасающих страну .

Вітаю. А де я говорив про покращення? Я змалював стан, як його бачу. І виключно з точки зору курсу. Я не займаюся політичними мітингами, я пишу про курс, що на нього впливає і яким він може бути. І написав виключно в противагу опусів "знову все пропало" "експорт вмер" "національний виробник вмер" "всі ми вже вмерли" юри м, автора 77 енд радіоескорту.
І я ніяк не розумію, чому модератори дозволяють тут продовжувати жувати політсоплі, якщо вже створена спеціальна "вигрібна яма" для таких текстів...
П.С. Щодо ситуації в Європі, показовим є (крім рішення по OPALу) і призначення голови МВФ. Здається вперше цю посаду займе людина родом з "Варшавського договору", підтримувана Польшею, Прибалтикою, а кандидат Німеччини-Франції пролетів зі свистом... Спокою в ЄС і євро по 1,35 ще довго не буде.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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